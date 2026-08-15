홍상수 ‘눈 둘 데가 없네’ 로카르노 감독상…김민희는 최우수연기상

15일(현지시긴) 스위스 로카르노에서 열린 제79회 로카르노영화제 시상식에서 홍상수 감독의 35번째 장편 영화 ‘눈 둘 데가 없네’가 감독상을 받았다. 주연 배우 김민희는 최우수연기상을 수상했다. 작품은 에큐메니컬 심사위원상까지 3관완을 차지했다.

‘눈 둘 데가 없네’는 이혼 가정의 딸 상희(김민희)가 10년 전 마지막으로 만난 엄마를 찾아 제주도로 향하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 최명길·김민희·권해효·신석호·박미소 등이 출연했다.

배우 김민희(왼쪽)와 홍상수 감독이 15일(현지시간) 스위스 로카르노에서 열린 제79회 로카르노영화제에서 영화 ‘눈 둘 데가 없네’로 각각 최우수연기상과 감독상을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 로카르노=EPA연합뉴스

홍 감독은 연출·각본·촬영·녹음·편집·음악을 맡았다. 김민희는 제작실장으로도 이름을 올렸다.

홍 감독의 작품이 로카르노영화제에 초청받은 것은 이번이 다섯 번째다. 그는 2013년 ‘우리 선희’로 감독상을 받았고, 2015년 ‘지금은맞고그때는틀리다’로 경쟁 부문 최고상인 황금표범상을 받았다.

김민희는 2024년 홍 감독의 ‘수유천’으로 최우수연기상을 받은 데 이어 두 번째 수상 기록을 세웠다.

올해 최우수연기상은 김민희와 이탈리아 배우 모니카 벨루치에게 돌아갔다. 벨루치는 지오반니 토르토리치 감독의 ‘케티체’로 수상했다.

제79회 로카르노영화제에 참석한 배우 김민희(왼쪽), 홍상수 감독. 전원사 제공

로카르노영화제는 2023년부터 남우·여우주연상을 성별에 따라 나누지 않고 최우수연기상으로 통합해 시상하고 있다.

‘눈 둘 데가 없네’는 감독상과 최우수연기상에 더해 에큐메니컬 심사위원상도 받았다. 에큐메니컬 심사위원상은 스위스 개신교와 가톨릭 교회가 별도로 구성한 심사위원단이 수여하는 독립상으로, 인간의 삶과 존엄성, 사회적 가치, 평화와 인권, 영적 차원의 메시지를 깊이 있게 담은 작품에 수여한다.

홍 감독과 김민희는 이번 영화의 상영 및 관객과의 대화 행사에 나란히 참석했다. 김민희가 지난해 4월 홍 감독과의 사이에서 아들을 출산한 이후 두 사람이 함께 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이다.

김민희는 영화 상영 후 관객과의 대화에서 “아기를 낳고 처음으로 찍은 영화”라며 “영화를 찍는 중에도 아기와 같이 촬영장에 갔고, 수유도 해야 하고, 이유식도 만들어야 하는 등 눈코 뜰 새 없이 바쁘게 영화를 준비했다”고 했다. 이어 “아기를 위한 준비를 모두 끝낸 후 영화에 최선을 다하자고 했던 제 모습이 되게 건강했던 것 같다”고 말했다.

영화 ‘눈 둘 데가 없네’ 스틸컷. 전원사 제공

홍 감독은 “제 영화를 본 관객들과 함께 이야기를 나눌 수 있어 즐겁다”며 “예전에는 한국에서도 이런 자리를 가졌지만, 제 개인적인 사정 등 여러 이유로 더 이상 하지 않게 돼 이런 자리가 드물어졌다”고 설명했다.

최고상인 황금표범상은 루마니아 플로린 셰르반 감독의 ‘당신은 이곳에 속하지 않는다’(Nu E Locul Tau Aici·You Don't Belong Here)에 돌아갔다. 아내를 잃고 십대 아들을 홀로 키우는 남자가 아들이 밤마다 가면을 쓴 무리와 어울리며 차량을 파손한다는 사실을 알게 되고, 경찰이 아들을 살인 사건 용의자로 의심한다는 사실까지 접하며 혼란에 빠지는 이야기를 그렸다.

심사위원 특별상은 브라질·독일 공동제작 영화인 마테우스 파리아스·에녹 카르발류 감독의 ‘강둑’(A Margem do Rio·The Riverbank)가 받았다.

‘눈 둘 데가 없네’는 연내 국내에서 개봉할 예정이다.

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