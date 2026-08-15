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韓총리, 남해안 집중호우 예보에 “선제적 통제·비상근무” 지시

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유경민 기자 yookm@segye.com

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한성숙 국무총리는 15일 밤부터 남해안 지역을 중심으로 집중 호우가 예고됨에 따라 관계 기관에 긴급 지시를 내렸다.

 

한 총리는 “연휴 기간 중 야간 취약 시간에 강수가 집중되는 점을 감안해 선제적 점검과 통제, 대피에 만전을 기하라”고 지시했다.

한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 주택 신속공급 점검 회의를 주재하고 있다. 뉴시스
한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 주택 신속공급 점검 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

이어 “캠핑장과 야영장 방문객 및 주민 대피에 만전을 기하고, 산사태 취약지역과 지하차도, 저지대 주택에 대한 사전점검 및 모니터링을 철저히 하라”고 강조했다.

 

한 총리는 마을방송과 사이렌 등 가용 자원을 활용해 대피 안내를 신속히 하고, 해수면 상승을 감안해 해안가 및 인접 저지대 안전 관리에도 신경 쓸 것도 당부했다. 그러면서 “관계기관의 비상근무 태세와 정보 공유에 만전을 기하고 현장 대응 인력의 안전에 유의하라”고 덧붙였다.

 

기상청에 따르면 광복절 연휴 남해안과 지리산 부근에 최대 250㎜ 이상, 이외 경남권에 최대 150㎜, 산지를 제외한 제주에 최대 100㎜의 많은 비가 내릴 것으로 전망된다.


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