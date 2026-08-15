與경선서 김민석 누계 52.21% 과반 확보…정청래 38.14%

더불어민주당 8·17 전당대회 경선에서 호남 권리당원 투표 결과, 김민석 당대표 후보가 57.54%로 과반을 얻었다. 정청래 후보는 32.65%를 득표했다.

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석 후보(가운데)와 정청래 후보(오른쪽)가 15일 전북 익산시 원광대학교 문화체육관에서 열린 전북 합동연설회에서 정 후보의 정견 발표 뒤 악수하고 있다. 왼쪽은 송영길 후보. 익산=연합뉴스

민주당 중앙당선거관리위원회는 15일 전남광주 나주종합스포츠파크와 전북 익산 원광대학교에서 당대표·최고위원 후보 합동연설회를 개최한 뒤 익산에서 호남 권리당원 투표 결과를 이같이 발표했다. 김 후보는 전남광주에서 8만6558표(득표율 57.04%), 전북에서 5만2749표(58.39%)를 얻어 호남에서 57.54%를 기록했다. 앞서 충청권·강원권·영남·제주·인천 투표 결과까지 종합하면 김 후보 득표수는 23만5128표로, 누적 득표율은 52.21%로 올라섰다. 대구·경북·경남에 적용하는 가중치는 반영하지 않았다.

김 후보는 발표 직후 엑스(X)에 “호남의 큰 지지는 민주주의와 도약 성장에 대한 염원이고, 이재명정부에 대한 응원과 격려임을 안다”며 “머리 숙여 감사드리고 겸손히 마지막까지 전력을 다하며, 오직 국정 성공을 위해 절박하게 뛰겠다”고 밝혔다.

정 후보는 전남광주 4만8324표(31.84%), 전북 3만709표(34.00%)로 32.65%를 득표한 것으로 나타났다. 정 후보의 현재까지 총 득표수는 17만1768표에 득표율 38.14%(가중치 미반영)로 집계됐다. 김 후보와 득표율 격차가 24.89%포인트로 난 데에 정 후보는 “예상하거나 분석하거나 계산하지 않는다고 늘상 말했다”며 “권리당원이 준 만큼 항상 감사하게 생각하고 많이 줬을 때도, 덜 줬을 때도 감사하다”고 말했다.

더불어민주당 김민석 당 대표 후보가 15일 전북 익산시 원광대학교 문화체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 후보자 전북 합동연설회에 참석해 정견 발표하고 있다. 연합뉴스

호남 출신인 송영길 후보는 전남광주 1만6874표(11.12%), 전북 6875표(7.61%)로 호남에서 2만3749표(9.81%)를 받았다. 총 득표수 4만3464표에 득표율 9.65%를 기록했다.

호남 경선에서 최고위원 후보자는 박선원·서미화·최민희·김용·이성윤 의원 순으로 득표했다. 박 후보가 전남광주와 전북을 합해 8만9728표를 받으며 호남에서 7만1595표를 받은 최 후보를 총 득표수에서 추월했다. 박 후보는 15만9462표(17.70%), 최 후보는 15만6061표(17.33%)를 받았다. 총 득표수 합계를 기준으로 박·최 후보에 이어 서미화(14만978표·15.65%)·김용(11만8702표·13.18%)·한민수(11만4407표·12.70%) 후보가 당선권인 5위 안이다.

16일에는 마지막 순회경선 일정인 서울·경기 합동연설회가 진행된다. 17일에는 대전에서 대의원 투표와 국민여론조사 결과를 반영해 최종 지도부가 결정된다.

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