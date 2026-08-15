광복절 연휴 남부 250mm 물폭탄 쏟아진다...중부 폭염특보 일시 해제 [연휴 날씨]

뉴시스

가뭄에 시달리던 남부지방을 중심으로 광복절 연휴 기간 최고 250mm가 넘는 물폭탄이 쏟아진다. 중부지방은 폭염주의보가 일시적으로 해제된 가운데 찜통더위 속 강한 소나기가 예고됐다. 연휴 이후에는 다시 전국적인 폭염이 찾아올 전망이다.

15일 기상청에 따르면 이날부터 17일까지 전국에 비나 소나기가 내린다. 특히 남부지방은 최대 250mm 이상의 집중호우가 예상된다.

남해안 등 일부 지역은 시간당 50mm에서 70mm에 달하는 극한 호우가 쏟아질 수 있다. 단비가 절실했던 남부지방에 건조함을 해소하는 비가 내리지만 기습적인 폭우로 변할 가능성이 크다.

기상청 관계자는 “가뭄 해소에는 도움이 되겠지만 단시간에 많은 비가 집중되는 만큼 산사태와 토사 유출 등 2차 피해에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

비가 내리면서 중부지방의 낮 기온은 일시적으로 내려갔다. 15일 서울을 비롯한 일부 내륙 지역의 폭염주의보는 대부분 해제됐다.

15일과 16일 전국의 낮 최고기온은 24도에서 32도 사이를 기록하며 폭염 수준의 극심한 더위는 한풀 꺾인다.

하지만 저기압이 많은 수증기를 몰고 오면서 체감온도는 실제 기온보다 2도에서 3도 가량 높게 나타난다.

이번 비는 17일 밤부터 차차 그칠 것으로 예측된다. 하지만 비가 그친 뒤 18일부터는 다시 전국의 낮 최고기온이 33도에서 34도까지 오르며 찜통더위가 찾아올 전망이다.

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