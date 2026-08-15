서강대 개인정보 18만건 유출…박근혜 前대통령도 포함된 듯

서강대 재학생과 졸업생, 교직원 등의 개인정보 18만건이 유출됐다.

서강대는 15일 “통합 로그인 계정 정보에 대해 신원 미상의 외부 공격으로 일부 정보의 유출 정황을 확인했다”고 밝혔다.

서강대학교 홈페이지에 게시된 개인정보 유출 알림글. 사진=서강대학교 홈페이지 캡처

이번 사건으로 유출된 개인정보에는 학번(사번), 성명, 소속, 이메일 주소, 휴대전화 번호, 암호화된 통합 비밀번호 등이 포함됐다.

서강대에 따르면 외부 공격은 나흘 전인 11일 해외의 비인가 IP 접근으로 발생했다. 학교 측은 사흘 뒤인 14일 사고를 탐지하고 공격 IP를 차단하는 한편, 해당 서비스의 접근 제한, 망 분리 등 긴급 조치에 나섰다. 사고 인지 직후 개인정보보호위원회와 교육부 등에도 신고했다. 현재는 내부 서버 취약점 등을 점검하고, 외부 보안 전문업체와 함께 모니터링 체계 강화 등 추가 피해를 막기 위한 방안을 강구하고 있다.

개인정보 유출 대상에는 재학생과 교직원뿐 아니라 학교를 떠난 졸업생과 과거 서강대에 다녔다가 다시 입시를 치른 이른바 반수생·재수생 등도 포함된 것으로 추정된다.

서강대 전자공학 1970학번인 박근혜 전 대통령의 개인정보도 유출된 것으로 보인다.

서강대는 홈페이지에 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있는 링크를 걸었는데, 이 페이지에서 박 전 대통령의 이름과 학번을 입력하면 개인정보 항목이 유출된 것으로 확인됐다는 안내 메시지가 뜬다. 이 학번은 2007년 당시 한나라당 대통령 후보 경선에 출마했던 박 전 대통령 측 캠프가 인터넷에 직접 공개한 성적증명서에 적힌 것과 일치한다.

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