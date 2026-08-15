국힘, 李대통령 경축사에 "북한 호응만 구걸한 안보 포기 선언"

국민의힘은 15일 이재명 대통령의 제81주년 광복절 경축사에 대해 "안보 포기 선언"이라면서 국정 기조의 대전환을 촉구했다.



장동혁 대표는 이날 세종문화회관에서 열린 광복절 경축식에 참석한 뒤 페이스북에 글을 올려 "오늘 이 대통령의 8·15 경축사는 국민 포기 선언"이라고 비판했다.

15일 서울 종로구 세종문화회관에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제81주년 광복절 경축식에서 정당 대표들이 애국가를 제창하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 한병도 당대표 직무대행, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 신장식 대표, 진보당 김종훈 대표, 개혁신당 이준석 대표. 연합뉴스

그는 "상호 위협 의사를 내려놓자며, 북한 핵개발과 미사일 시험에는 한마디도 하지 않았다"면서 "우리가 언제 북한을 위협한 적이 있는가"라고 반문했다.



이어 "'선제적 지속적 평화조치'는 결국 우리만 무장 해제하겠다는 소리"라고 주장했다.



박성훈 수석대변인은 논평에서 "불과 며칠 전 북한이 동해상으로 탄도미사일 도발을 감행하며 한반도 평화를 직접 위협하고 있음에도 경축사 어디에도 북한의 무력 도발에 대한 단호한 경고나 실효적인 억제책은 없었다"면서 "엄중한 안보 현실에 대한 무감각이 대단히 우려스럽다"고 지적했다.



박 수석대변인은 또 이 대통령이 '서로에 대한 상호 위협 의사를 내려놓고 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자'고 한 것을 두고 "한가하고 안이한 인식"이라고 일갈했다.



이어 "현존하는 핵·미사일 위협과 연속된 도발 앞에서도 원칙도 기강도 없이 '싸울 필요가 없는 평화'라는 일방적 환상에 사로잡혀 '당사자 논의'를 운운하며 북한의 호응만을 구걸하는 모습은 지극히 안이하고 현실과 동떨어진 발상"이라고 맹비난했다.



그러면서 "굳건한 한미 동맹과 확실한 힘이 담보되지 않은 평화 구호는 국가와 국민의 안전을 상대의 선의에 방치하는 안보 자해나 다름없다"고 했다.



아울러 박 수석대변인은 "'타협과 공존의 정치'를 운운한 대목에서는 실소를 금할 수 없다"면서 "거대 여당의 입법 독주와 야당 무시, 국회 파행을 주도하며 정치적 대립을 극한으로 몰아붙인 당사자가 과연 누구냐"고 따졌다.



이에 더해 "화려한 말잔치로 국정 무능과 안보 불안을 결코 숨길 수 없다"면서 "이재명 정부는 무책임한 구호 정치를 즉각 중단하고, 폭등한 집값과 짓눌린 민생을 살릴 실질적 해법과 국가 안보를 수호할 엄중한 국정 책임부터 되찾기를 강력히 촉구한다"고 언급했다.

<연합>

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