블랙핑크 리사, 10주년 팬 이벤트 논란 사과

걸그룹 블랙핑크 멤버 리사도 10주년 팬 이벤트 관련 논란에 "정말 미안하다"며 사과했다.

리사는 지난 14일 팬 소통 플랫폼을 통해 "10주년이 지난 지 벌써 일주일이 됐다, 모두가 알고 있듯이 온라인에서 이슈가 돌고 있다, 그런 상황이 슬프고 이렇게 돼버려서 진심으로 미안하게 생각한다"며 메시지를 전했다.

블랙핑크 리사. 뉴스1

이어 리사는 "얼마나 슬펐을지 상상할 수조차 없다, 나 역시 그만큼 속상했기 때문"이라며 "우리 모두에게 특별한 축하의 시간이 돼야 했었다"면서 10주년 기념식을 언급했다.

그러면서 "여기서 무언가를 정당화하거나 내 입장을 주장하려는 게 아니다, 그저 우리가 함께 나눴던 사랑과 유대감을 소중히 여기고 싶을 뿐이다, 모두가 다 함께 할 수 있었다는 사실에 진심으로 감사하다"고 전했다.

또한 리사는 "앞으로도 우리가 나눴던 사랑을 계속 간직하며 나아갈 수 있길 바란다, 사랑해요 블링크, 언제나 우리 곁에 있어 줘서 고맙다"고 덧붙이기도 했다.

블랙핑크의 완전체 활동을 맡고 있는 YG엔터테인먼트 측은 지난 6일 공지를 내고 "블랙핑크가 8일 오후 서울 국립중앙박물관에서 '데뷔 10주년 기념 밋 앤 그릿'을 개최한다"고 알렸다. 다만 "본 이벤트는 블랙핑크 일부 멤버(스케줄 상 가능한 멤버)만 참여 예정"이라고 밝혔다.

그보다 앞서 블랙핑크 팬덤은 최근 데뷔 10주년을 앞두고 아무런 기념행사를 하지 않는 것에 대한 불만을 제기했다. 하지만 기념행사 관련 공지가 나온 이후 반발은 더 커졌다. 이틀 전에 급하게 행사가 공지됐을 뿐 아니라, 뜻깊은 기념일에 멤버 전원이 참여하지 않는 것에 대한 서운한 심경을 토로하는 이들이 많았던 것. 이후 해당 행사에는 블랙핑크 4인이 모두 참석하는 것으로 변경됐지만 팬들의 서운함은 계속됐다.

이후 멤버들은 팬들에게 직접 사과의 인사를 전했다. 지수는 팬 소통 플랫폼에 "이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 것 같다"며 "10주년, 축하해 줘서 고맙고 큰 섭섭함을 안겨주게 된 거, 다시 한번 미안하다"고 사과했다.

로제 역시 "8월 8일 그 하루만큼은 우리 모두가 웃고 행복한 시간이었으면 했는데, 마음같이 풀리지 않아서 미안한 마음 한가득하다"라고 심경을 전한 바 있다.

<뉴스1>

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