연휴 중 남해안·지리산 최대 250㎜ 이상…경남 최대 150㎜ 비

광복절 연휴 남해안과 지리산 부근에 최대 250㎜ 이상, 이외 경남권에 최대 150㎜, 산지를 제외한 제주에 최대 100㎜의 많은 비가 내리겠다.



해갈에 도움 되겠으나 단기간 많은 비가 거세게 내리며 피해가 날 수도 있겠다. 제13호 태풍 돌핀이 약화한 저기압이 우리나라 남서쪽에서 다가오면서 15일 오전 11시 현재 제주와 서해안을 중심으로는 이미 비가 오고 있다.

국가소방동원령이 연장된 첫날인 14일 대민 지원을 나온 육군 제39보병사단 소속 장병들이 경남 함안군 칠원읍 한 저수지에 급수하고 있다. 육군 제39보병사단 제공

비는 이날 낮 남해안, 저녁 남부지방 전역으로 확대된 뒤 16일 새벽부터는 중부지방을 포함해 전국에 내리겠다.



이후 17일 새벽과 오전 사이 저기압이 동해상으로 빠져나감에 따라 비구름대도 동쪽으로 이동, 중부지방에서는 비가 소강상태를 보이겠다.



17일 낮이 되면 제주를 제외하고는 비가 멎겠으며 제주의 강수는 17일 저녁에 종료되겠다.



다만 17일 오후 제주를 뺀 전국에 소나기가 쏟아질 수 있으니 유의해야 한다.



남서쪽에서 다가오는 저기압과 우리나라 동쪽 고기압 간 거리가 좁혀지면서 수증기를 품은 남풍이 매우 강하게 불어 들겠다.



바람이 지날 통로가 좁아지면 바람이 강해지게 된다.



남해상 해수면 온도가 28도 안팎으로 높아 남풍에 수증기가 많이 실리겠고, 이 남풍이 지형과 충돌하는 지역에 많은 비가 쏟아지겠다.



15∼17일 예상 강수량은 경남서부남해안과 지리산 부근 100∼200㎜(많은 곳 250㎜ 이상), 광주·전남·부산·울산·경남중부남해안·경남내륙(지리산 부근 제외) 50∼150㎜(전남동부남해안과 부산·경남·중부남해안 많은 곳 200㎜ 이상, 전남서부남해안과 지라신 부근 많은 곳 150㎜ 이상), 대구·경북·제주 50∼100㎜(제주산지 많은 곳 200㎜ 이상, 제주중산간·대구·경북 많은 곳 120㎜ 이상), 전북·울릉도·독도 30∼80㎜이다.

15∼17일 예상 강수 분포도. 기상청 제공

남풍이 비교적 덜 도달할 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청엔 20∼60㎜(대전·충남남동부·충북중부·충북남부 많은 곳 80㎜ 이상), 강원동해안엔 5∼40㎜의 비가 내릴 전망이다.



남해안과 지리산 부근을 중심으로 집중호우가 내릴 때가 있겠다.



전남동부남해안에 16일 이른 새벽부터 아침까지, 경남서부남해안과 영남 쪽 지리산 부근에 16일 아침에서 오전까지 시간당 30∼50㎜, 최고 70㎜ 이상 극한호우가 쏟아질 수 있다.



또 전남동부남해안에 16일 아침 이후 오전 중, 전남서부남해안과 호남 쪽 지리산 부근에 16일 오전 중, 경남서부남해안에 16일 낮과 17일 이른 새벽에서 늦은 새벽까지, 영남 쪽 지리산 부근에 16일 낮, 부산과 경남중부남해안에 16일 오전에서 늦은 오후까지와 17일 이른 새벽에서 늦은 새벽까지, 제주산지에 15일 저녁부터 16일 아침까지 시간당 30∼50㎜, 최고 50㎜ 이상씩 호우가 예상된다.



폭우에 바로 대응이 어려운 취약시간대에 비가 거세게 내릴 것으로 예상되니 사전에 대비해야 한다.



특히 짧은 시간 많은 비가 내리면서 계곡과 하천 물이 갑자기 불어날 수 있어 계곡과 하천엔 웬만하면 가지 않는 것이 좋다.



계곡과 하천 주변에 있는데 하늘이 어두워질 경우 바로 대피해야 한다.



농경지 침수와 농수로 범람, 산사태, 저지대 침수 등에도 대비가 필요하다.



남부지방을 중심으로는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎 강풍도 불겠다.



16일 오후부터 남해안에는 순간풍속이 시속 70㎞(20㎧)를 웃돌 정도로 바람이 거세게 불겠으니 대비해야 하겠다.



바다의 경우 남해동부먼바다·남해서부동쪽먼바다·제주남동쪽안쪽먼바다·제주남쪽바깥먼바다에 16일부터, 동해먼바다에 17일부터 바람이 시속 30∼70㎞(9∼20㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 치겠다.

<연합>

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