리사도 결국 사과…블랙핑크 10주년 잡음에 "정말 미안해"

그룹 블랙핑크 리사가 데뷔 10주년 행사를 둘러싸고 불거진 논란에 대해 팬들에게 사과했다.

리사는 지난 14일 팬 소통 플랫폼에 "우리의 10주년이 벌써 거의 일주일 전"이라며 "모두가 알고 있듯 온라인에서 여러 이야기가 오가고 있다. 그런 상황이 너무 슬프고, 일이 이렇게 흘러간 것에 대해 정말 미안하다"고 밝혔다.

이어 "여러분이 얼마나 속상했을지 상상조차 할 수 없다. 나 역시 그랬기 때문"이라며 "우리 모두에게 특별한 순간이자 축하의 시간이었어야 했다"고 아쉬움을 전했다.

리사는 다만 "무언가를 정당화하거나 내 입장을 주장하기 위해 이 글을 쓰는 것이 아니다. 우리가 함께 나눈 사랑과 유대감을 소중히 여기고 싶을 뿐"이라며 "우리가 함께할 수 있었다는 사실에 진심으로 감사하다"고 강조했다.

그러면서 "앞으로도 우리가 나눈 사랑을 간직하며 함께 나아갈 수 있기를 바란다. 블링크(팬덤명) 사랑하고 언제나 우리 곁에 있어줘서 고맙다"고 전했다.

앞서 블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 서울 용산구 국립중앙박물관에서 40명의 팬과 함께한 '미트 앤드 그리트'(Meet & Greet) 행사를 열었다.

그러나 행사 개최 이틀 전에서야 공지가 이뤄지고, 40명 대상의 소규모 행사임이 알려지면서 팬들 사이에서 불만의 목소리가 나왔다.

행사 당일 멤버 지수는 팬들에게 "이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 것 같다"고 사과했고, 로제 역시 소셜미디어(SNS)를 통해 "여러분들을 더 외롭게 만든 것 같아 마음이 무겁다"고 밝혔다.

한편 리사는 최근 태국 배우 블루 퐁티왓과 열애설에 휩싸였다. 이와 관련 양측은 별다른 입장을 내놓지 않았다.

<뉴시스>

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