여야, 日각료·자민당 간부 야스쿠니 참배에 "깊은 유감"

여야는 한국 광복절이자 일본 패전일인 15일 일본 고이즈미 신지로 방위상 등 각료들과 집권 자민당 간부들이 야스쿠니 신사를 참배하자 한목소리로 비판하며 유감을 표명했다.



더불어민주당 전수미 대변인은 이날 서면브리핑에서 "역사의 교훈을 뼈저리게 되새겨야 할 엄중한 시점에 다카이치 내각과 자민당 지도부가 야스쿠니 신사를 참배한 것은 시대착오적 도발"이라며 "참으로 무책임한 행태"라고 비판했다.

고이즈미 신지로 일본 방위상이 한국 광복절이자 일본 패전일인 15일 오전 야스쿠니 신사를 참배하고 있다. 일본 현직 각료로는 7년 연속이다. 연합뉴스

전 대변인은 "평화를 수호해야 할 방위상과 미래 세대를 길러내야 할 아동정책담당상이 전범들 앞에 고개를 조아린 것은 자국 중심의 왜곡된 애국주의에 갇혀 보편적 인권과 평화의 가치를 스스로 짓밟는 자가당착"이라며 이같이 말했다.



전 대변인은 "다카이치 내각에 야스쿠니 신사 참배라는 역사적 퇴행을 즉각 멈출 것을 경고한다"며 "제국주의의 낡은 망령에서 벗어나 피해자에 대한 진정한 사과를 행동으로 보이라"고 촉구했다.



국회 외교통일위원회 야당 간사이자 '일본통'인 김대식 의원은 페이스북 글에서 "깊은 유감을 표한다"고 말했다.



김 의원은 "고이즈미 방위상은 지난 6월 27일 국립서울현충원을 참배하며 한일 방위 협력을 더욱 심화하겠다고 밝혔다"며 "두 달도 지나지 않은 오늘의 참배는 양국이 어렵게 쌓아 온 신뢰를 훼손하는 행동"이라고 지적했다.



그는 "일본의 책임 있는 지도자들은 침략의 역사를 직시하고, 진정한 반성을 말이 아닌 행동으로 보여야 한다"면서 "우리 정부도 일본 측에 분명하고 엄중한 입장을 전달해야 한다"고 주문했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지