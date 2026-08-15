서경덕·송혜교, 광복절 맞아 '독립운동 간호사' 알린다…15년째 후원

서경덕 성신여대 교수와 배우 송혜교가 광복절을 맞아 '독립운동 간호사'를 알리는 영상을 제작했다.

서경덕 교수는 15일 인스타그램에 "광복절을 맞아 송혜교 씨와 함께 '만세운동을 이끈 간호사, 박자혜' 영상을 다국어로 제작하여 국내외 공개했다"라고 알렸다.

서경덕 성신여대 교수 인스타그램

4분 분량의 이 영상은 서 교수가 기획하고 송혜교가 후원했다. 한국어 및 영어 내레이션을 입혀 국내외 누리꾼들에게 공개됐다. 서 교수는 "이 영상은 1919년 조선총독부의원 간호사로 근무하던 중 3·1운동 부상자들을 치료하며 민족의 현실을 깨닫고, 간호사들의 독립운동 조직인 '간우회' 결성을 소개한다"라고 설명했다.

서 교수는 "대중에게 잘 알려지지 않은 여성 독립운동가들의 삶을 재조명하고 국내외 널리 소개하고자 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정, 김향화, 남자현에게 이어 벌써 일곱 번째 영상을 제작했다"라며 "향후에도 더 많은 여성독립운동가들에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 국내외로 꾸준히 알려 나갈 계획"이라고 했다.

한편 서 교수와 송혜교는 15년 간 대한민국의 독립운동가와 역사를 알리는 활동을 해왔다. 해외에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지 40곳에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증했다.

<뉴스1>

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