李 대통령 “친일반민족 행위자 부당 재산 환수… 책임 묻겠다”

이재명 대통령은 “친일반민족 행위자들이 부당 축적했던 재산을 조사·환수해 역사에 대한 확실한 책임을 묻겠다”고 15일 강조했다.

이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 제81주년 광복절인 이날 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 경축식에서 “지난 6월2일 친일재산 귀속법이 공포됐다”며 이같이 말했다. 이어 “국가에 귀속된 친일 재산을 더욱 책임있게 관리해 그 재원이 독립 유공자와 유가족 예우·지원에 온전히 쓰이도록 만들겠다”고 강조했다.

그러면서 “잘못된 역사의 유산을 바로잡고, 독립을 위해 헌신한 분들의 영예와 삶을 지켜내는 일에 국가가 가진 온 역량을 쏟겠다”고 덧붙였다.

앞서 법무부는 친일 재산뿐 아니라 그 처분 대가까지 환수 대상에 포함한 ‘친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법(친일재산귀속법) 제정안’ 공포를 지난 6월 알렸다.

법안은 공포일로부터 6개월이 지난 12월2일부터 시행된다. 친일 재산을 제3자 매각 등을 통해 이미 처분했더라도 그 대가를 환수할 수 있으며, 환수된 친일 재산은 독립유공자와 유족을 위해 사용된다.

생을 불사른 순국선열 그리고 생존 독립유공자 등에게 존경과 감사의 마음을 전한다며 고개 숙여 인사한 이 대통령은 미서훈 독립 운동가 발굴과 포상도 확대하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 “독립운동의 가치가 우리 일상에 깊이 뿌리내리도록 국내외 독립운동기념시설을 적극 조성하고, 자랑스러운 역사의 발자취를 반드시 미래 세대에 더 널리 전하겠다”고 말했다.

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