광복절 연휴 첫날 전국 비…남부·제주 최대 200㎜

뉴시스

광복절 연휴가 시작되는 15일 전국에 비가 내리겠다. 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 오전부터 경남 남해안, 오후부터 그 밖의 전라권과 경남권, 밤부터 충청권 남부와 경북권에 비가 시작된다고 예보했다.

다음날인 16일도 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 17일은 오전까지 전국 대부분 지역, 저녁까지 제주도에 비가 이어지겠다.

다만 16일 늦은 오후부터 중부 지방은 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

이날부터 17일까지 예상 강수량은 △(16~17일)서울·인천·경기, 서해5도 20~60㎜ △(16~17일)강원 내륙·산지 20~60㎜ △강원 동해안 5~40㎜다.

이어 △대전·세종·충남, 충북 20~60㎜ △광주·전남 50~100㎜(많은 곳 전남 남해안, 지리산 부근 150㎜ 이상) △전북 30~80㎜가 예상된다.

△부산·울산 경남 50~150㎜(많은 곳 경남권 남해안, 지리산 부근 200㎜ 이상) △대구·경북 50~100㎜(많은 곳 대구·경북 남부 120㎜ 이상)

△(16~17일)울릉도·독도 30~80㎜ △제주도 50~100㎜(많은 곳 산지 200㎜ 이상, 중산간 120㎜ 이상) 등이다.

특히 이날 늦은 밤부터 전남 남해안과 지리산 부근에는 시간당 20~30㎜의 많은 비가 내리는 곳이 있겠다. 제주 산지를 제외한 지역에도 늦은 오후부터 시간당 20~30㎜의 비가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

특히 남해상과 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

전남 해안과 경남 남해안, 제주도 해안에는 강한 너울이 유입돼 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘는 곳도 있겠으니 해안가 안전사고에 주의해야 한다.

이날 낮 최고기온은 27~33도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(아침 최저 21~24도, 낮 최고 28~32도)과 비슷하겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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