“수영복 사고 패딩도 산다”…막바지 휴가부터 가을까지 ‘반값 쇼핑전’

막바지 여름 휴가와 다가오는 가을을 동시에 겨냥한 이커머스 업계의 할인전이 이어지고 있다.

11번가 제공

수영복과 스포츠·아웃도어 상품부터 무더위에 입맛을 돋울 먹거리, 한발 앞서 준비하는 가을·겨울 패딩까지 계절 경계가 사라진 상품 구성이 특징이다. 여름 상품은 시즌오프로 가격을 낮추고 가을 신상품과 역시즌 제품을 함께 내놓으며 소비자 지갑 열기에 나섰다.

실제 온라인몰에서는 여름 의류를 80~90% 이상 할인하거나 가을용 맨투맨·조거팬츠를 하루 특가로 내놓는 사례도 등장하고 있다. 무신사는 뷰티와 패션을 아우르는 대형 기획전을 동시에 진행하며 할인 경쟁에 가세했다.

W컨셉은 17일까지 야외활동과 막바지 휴가 수요를 겨냥한 '액티브 데이즈' 기획전을 진행한다.

나이키와 아디다스, 퓨마, 노스페이스 등 스포츠·아웃도어 브랜드부터 미나수, 코랄리크 등 브랜드가 참여한다. 행사 기간 최대 30% 할인 쿠폰도 발급한다.

막바지 휴가객을 겨냥해 비키니와 모노키니, 보드숏, 커버업 등 스윔웨어를 한데 모았다. W컨셉 행사 페이지에서도 모노키니와 세트형 스윔웨어 등이 할인 판매되고 있다.

주말에는 브랜드별 추가 혜택을 주는 '오늘의 액티브 브랜드' 특가전을 연다. 15일 알로 요가에 이어 16일 룰루레몬이 참여한다.

가을 수요도 미리 잡는다. 로드로아르와 페어라이어 골프, 마틴 골프, 챌린저 등 골프웨어를 내놓고 라운딩 시즌을 준비하는 고객을 공략한다.

W컨셉은 액티브 상품뿐 아니라 리빙까지 할인 영역을 넓혔다. 14일부터 23일까지 별도 '라이프 데이즈'를 열어 조명과 가구, 키친웨어, 패브릭, 음향가전, 여행용품 등을 최대 86% 할인한다. 펌리빙과 몬타나 등 리빙 브랜드와 소니, 보스, 하만카돈 등 음향기기 브랜드도 참여한다.

11번가는 22일까지 월 정기 프로모션 '마트대전'을 열고 여름철 먹거리를 할인 판매한다.

남해안 돌문어와 완도 활전복, 자포니카 민물장어 등 수산물을 비롯해 냉장 오리 슬라이스와 춘천 순살 닭갈비 등 육류를 특가로 선보인다.

교동 삼계탕과 해초국수, 추어탕 등 간편식과 여수 갓김치, 포기김치, 열무김치 등 무더위에 입맛을 돋울 상품도 마련했다.

행사 기간 4만원 이상 구매하면 사용할 수 있는 3000원 장바구니 할인 쿠폰을 매일 아이디(ID)당 1장씩 선착순 발급한다.

11번가는 마트대전을 월 정기 행사로 운영하며 전복과 삼계탕 등 보양식뿐 아니라 여름철 생필품을 묶어 할인해왔다. 4만원 이상 구매 시 3000원 장바구니 쿠폰을 제공하는 방식도 적용하고 있다.

SSG닷컴은 17일까지 패션과 뷰티, 가전, 유아동 등 라이프스타일 상품을 최대 68% 할인 판매한다.

패션에서는 헤지스 여름 상품을 최대 60% 할인하고 추가 할인 혜택을 제공한다. 여기에 가을·겨울을 미리 준비하려는 고객을 겨냥해 아이더 역시즌 패딩을 최대 68% 할인 판매한다.

한쪽에서는 반소매와 여름옷을 털어내고 다른 한쪽에서는 겨울 패딩을 파는 '시즌 교차 판매' 전략인 셈이다.

뷰티에서는 샬랑 드 파리 안티에이징 상품을 최대 55% 할인하며 센텔리안24는 6만원 이상 구매 고객에게 젤 크림 본품을 증정한다.

쿠쿠와 LG전자 등 가전과 마이크로킥보드, 브라이텍스 등 유아동 상품도 할인한다. 행사 기간 1만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 8% 할인 쿠폰을 지급하고 행사카드 결제 시 최대 10% 청구할인 혜택도 제공한다.

무신사도 여름 재고 소진과 가을 수요 선점을 동시에 노리고 있다.

무신사는 10일부터 20일까지 '클리어런스 위크'를 진행하고 있다. 같은 기간 SPA 브랜드위크 등 여러 패션 기획전을 순차적으로 운영 중이다. 무신사 캠페인 페이지에는 10일부터 17일까지 SPA 브랜드위크, 10일부터 20일까지 클리어런스 위크가 진행 중인 것으로 안내돼 있다.

뷰티에서는 24일까지 '무신사 뷰티 페스타(무뷰페)'를 진행한다. 행사에서는 오픈런 30% 쿠폰과 뷰티 상품 4만원 이상 구매 시 1만2000원 할인, 10% 장바구니 쿠폰 등의 혜택을 제공한다.

실제 행사 상품도 할인 폭이 크다. 달바 '비타 캡슐 안티에이징 선크림 50㎖+50㎖'는 쿠폰 적용 기준 53% 할인된 가격에 올라와 있고, VT코스메틱 '리들샷 100+300 2종 세트'도 행사 대상에 포함됐다.

전문 패션몰에서도 계절 교체 할인은 뚜렷하다.

패션플러스는 현재 폴햄·프로젝트엠 여름 시즌오프 상품을 최대 94% 할인하고 추가 쿠폰을 제공하고 있다. GGPX는 썸머 클리어런스 상품을 최대 90%, 바쏘·바쏘옴므는 최대 91% 할인 판매하고 있다. 스파오 여름 시즌오프는 최대 70%, MLB 성인·키즈 의류와 잡화는 최대 90% 할인한다.

가을 상품도 이미 할인전에 등장했다. 나이키 반팔·맨투맨·조거팬츠를 묶은 '가을 준비' 상품은 24시간 한정 특가로 판매되고 있으며, 골프웨어와 아웃도어에서도 여름 시즌오프와 가을 상품 판매가 동시에 진행 중이다.

통상 8월 중순은 여름 상품을 정리하면서 가을 신상품 판매를 시작하는 계절 전환기다. 올해 이커머스 업체들은 휴가·보양식처럼 당장 필요한 상품과 패딩·맨투맨·골프웨어처럼 한두 계절을 앞서 준비하는 상품을 한 행사 안에 배치하고 있다.

할인율만 높이는 방식에서도 벗어나고 있다. 장바구니 쿠폰과 카드 청구할인, 시간대별 특가, 구매금액별 쿠폰을 중첩해 체감 가격을 낮추는 방식이다.

소비자 입장에서는 표시 할인율만 보기보다 쿠폰 적용 조건과 카드 할인 여부, 배송비까지 포함한 최종 결제금액을 비교할 필요가 있다. 특히 시즌오프와 역시즌 상품은 색상과 사이즈별 재고가 제한적인 경우가 있어 교환·반품 조건도 함께 확인하는 것이 좋다.

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