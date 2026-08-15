'드라마 거장' 안판석 감독, 15일 영면

드라마계 거장 안판석(65) 감독이 영면에 든다.

15일 방송가에 따르면, 안 감독의 발인식이 이날 오전 9시30분 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 엄수된다. 장지는 서울시립승화원이다.

14일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 고(故) 안판석 감독의 빈소가 마련돼 있다. 뉴시스

고인은 뇌출혈 투병 생활을 이어오다 지난 12일 별세했다. 유가족의 뜻에 따라 장례는 비공개로 진행된다.

1987년 MBC에 입사한 안 감독은 '하얀거탑'(2007), '아내의 자격'(2012), '세계의 끝'(2013), '밀회'(2014), '풍문으로 들었소'(2015), '밥 잘 사주는 예쁜 누나'(2018), '봄밤'(2019), '졸업'(2024), '협상의 기술'(2025) 등을 선보이며 한국 드라마의 지평을 넓혔다는 평을 들었다. '하얀거탑'과 '밀회'로 백상예술대상 TV부문 연출상을 받았다. 영화 '국경의 남쪽'(2006)의 연출 및 각색을 맡아 영화계로 영역을 확장하기도 했다.

배우 추영우·김소현 주연의 ENA 새 드라마 '연애박사'가 고인의 유작이 됐다. 생전 촬영과 편집을 모두 마친 상태로 오는 10월 방송 예정이다.

<뉴시스>

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