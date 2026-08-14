네타냐후, 영국에 “이슬람 공화국” 조롱 논란

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 영국을 ‘영국 이슬람 공화국’(Islamic republic of Britain)이라고 지칭해 논란이다.

현지 매체에 따르면 네타냐후 총리는 13일(현지시간) 이스라엘군이 운영하는 GLZ 라디오 방송과의 인터뷰에서 영국 정부의 친팔레스타인 정책을 비판하며 이같이 발언했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AFP연합뉴스

네타냐후 총리는 윈스턴 처칠 전 영국 총리의 아들 랜돌프와 손자 스펜서가 언론인으로서 1967년 이스라엘과 아랍국들의 ‘6일 전쟁’을 이스라엘에 호의적인 시각으로 취재한 바 있다고 말했다.

그러면서 그는 “지금의 영국, 이른바 ‘영국 이슬람 공화국’에서 그런 보도를 한번 찾아보라”며 “절대 찾을 수 없을 것”이라고 실소했다. 이어 진행자가 “이미 유럽 전체가 그렇게 변한 것 아니냐?”고 묻자 그는 “그렇다”고 말했다. 긍정했다.

최근 몇 년간 이스라엘에 대해 점점 더 비판적인 기조를 보이는 유럽 각국 정부의 행보를 겨냥한 발언이란 분석이다. 지난해 9월 영국은 팔레스타인을 주권국가로 공식 인정하겠다고 발표했다. 주요 7개국(G7) 중 팔레스타인을 국가로 인정한 곳은 영국과 캐나다 뿐이다.

이에 더해 네타냐후 총리는 “최초의 핵무장 이슬람 공화국은 ‘영국 이슬람 공화국’이 될 것”이라고 비꼬면서“우리는 이란이 또 다른 핵무장 이슬람 공화국이 되는 일이 없도록 확실히 조치하고 있다”고 강조했다.

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