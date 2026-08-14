이형훈 복지부 차관 “이달 지역의대 신설계획서 접수…평가 후 최종 선정”

이형훈 보건복지부 제2차관은 “8월 중 (지역)의대 신설 계획서를 접수해 평가하고, 이후 의대 신설 지역을 선정할 계획”이라고 밝혔다.

이 차관은 14일 YTN 라디오 '슬기로운 라디오 생활'에 출연해 진행자의 질문에 이렇게 답했다.

이형훈 보건복지부 2차관. 뉴시스

정부는 전남광주와 경북을 2030년 의과대학 신설 후보지로 선정하고, 오는 20일까지 의대 신설 추진계획서 제출을 요구했다.

이 차관은 “지난달부터 교육부와 복지부가 지역의대설립기획단을 공동 운영해서 지역의대 신설 후보지역 2곳을 선정했다”며 “기획단은 의대 접근성, 의료 공급 정도, 지역주민의 의료 취약 정도 등 4개 분야 13개 지표를 기준으로 후보지를 골랐다”고 설명했다.

그러면서 “후보지역의 도(道)와 국립대가 함께 지역 의대 설립 추진 계획서를 이달 안에 제출할 예정”이라며 “(계획서를) 평가해서 선정하는 절차를 진행하겠다”고 부연했다.

이 차관은 10년간 지역에서 의무 복무해야 하는 지역의사를 두고는 정착을 돕기 위해 지역의사지원센터를 운영할 계획이라고 소개했다.

그는 “지역의사제의 목표는 (의무 복무 기간) 10년이 끝난 후에도 의사가 지역에 남아 진료하는 것으로, 이는 의사 본인의 목표와도 부합해야 한다”며 “그런 목표의 일치를 위해 지역의사 교육, 멘토링, 수련 경력 개발까지 연계해서 지원하는 체계를 마련할 계획”이라고 말했다.

이어 “지역의사지원센터는 지역의사로서 근무하는 과정에서 애로를 해소하고, 주거 생활이나 선배 의사 멘토링 등도 지원할 것”이라며 “지역의사의 안정적인 근무 환경과 경력 개발, 또 수가를 통한 수익 보상도 할 계획”이라고 덧붙였다.

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