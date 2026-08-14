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두산 박정원 상반기 연봉만 455억원 ‘총수 1위’… 2위는 133억의 구자은

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송은아 선임기자 sea@segye.com

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올해 상반기 주요그룹 총수 중 박정원 두산그룹 회장이 455억여원으로 가장 많은 보수를 받은 것으로 나타났다. 2위는 133억원을 수령한 구자은 LS 회장이었다.

박정원 두산그룹 회장. 연합뉴스
박정원 두산그룹 회장. 연합뉴스

14일 주요 기업이 공시한 반기보고서에 따르면 박 회장은 올해 상반기 급여 18억2000만원, 단기성과급 61억7000만원, 양도제한조건부주식(RSU) 375억9000만원 등 총 455억8000만원을 수령했다.

 

올해 초 지급된 RSU의 주식 평가액이 크게 뛰면서 전체 보수가 급증했다. 두산은 임원들에게 현금 대신 3년간 양도가 제한되는 주식을 부여하는 RSU 제도를 운용하고 있다. 상반기 보수에 반영된 RSU는 박 회장이 2023년 부여받은 두산 주식 3만2266주다. 두산 주가는 3년 전 8만8016원에서 실제 지급 시점인 올해 2월 116만4000원으로 13.2배 뛰었다.

 

그룹 총수 중 연봉 2위는 구자은 LS 회장으로 상반기 급여 14억9600만원, 상여 44억4700만원, 주식가치연계현금 73억5900만원 등 총 133억300만원을 수령했다.

구자은 LS 회장. LS그룹 제공
구자은 LS 회장. LS그룹 제공

LS는 2023년 4월 구 회장에게 RSU 2만7340주를 지급했고, 3년 뒤인 지난 4월 지급일 직전 1개월간 종가 평균으로 산정하고 3년간 적립된 배당상당액을 합산한 금액을 주식가치연계현금으로 지급했다.

 

김승연 한화그룹 회장은 ㈜한화와 한화에어로스페이스, 한화시스템에서 각각 25억2000만원, 한화비전에서 23억4000만원, 한화솔루션에서 16억8000만원 등 총 115억8000만원을 받았다.

 

신동빈 롯데그룹 회장은 올해 상반기 주요 계열사로부터 총 112억2700만원의 보수를 받았다. 롯데쇼핑 보수가 100.6% 급증한 33억3000만원으로 계열사 중 가장 많았다. 롯데지주에서도 32억5700만원을 받았다.

 

구자균 LS일렉트릭 회장은 급여 14억4100만원, 상여 91억4400만원 등 105억8900만원을 보수로 받았다. 

 

조원태 한진그룹 회장은 상반기 대한항공에서 53억8300만원, 한진칼에서 36억7000만원 등 총 90억5300만원을 수령했다. 대한항공에서 받은 보수는 주식 가치와 연계한 중장기 성과보상제도에 따라 성과급이 추가로 지급되면서 지난해 상반기보다 40.8% 증가했다.

 

구자열 LS 이사회 의장은 급여 14억9600만원, 상여 57억7400만원 등 72억7000만원을 받았다.

 

조현준 효성그룹 회장은 상반기 ㈜효성과 효성중공업, 효성티앤씨에서 총 66억2500만원을 수령했다. 구광모 LG그룹 회장은 ㈜LG로부터 급여 24억1700만원, 상여 24억1300만원 등 총 48억3000만원을 받았다.

 

김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·한화비전 미래비전총괄 사장은 한화H&R, 한화갤러리아, ㈜한화, 한화모멘텀 등의 퇴직소득을 포함해 총 45억4000만원을 받았다. 김동관 한화그룹 수석부회장은 상반기 총 35억원을 받았다. ㈜한화와 한화에어로스페이스에서 각각 11억6000만원, 한화솔루션에서 11억8000만원을 받았다.

 

정의선 현대차그룹 회장은 현대차에서 22억5000만원, 기아로부터 13억5000만원, 현대모비스로부터 9억원을 포함해 총 45억원을 받았다.

 

조현상 HS효성 부회장은 24억5100만원, 정용진 신세계그룹 회장과 정유경 신세계 회장은 올해 상반기 이마트와 신세계백화점에서 각각 22억500만원씩의 보수를 받았다.

최태원 SK그룹 회장. 뉴스1
최태원 SK그룹 회장. 뉴스1

최태원 SK그룹 회장은 SK㈜로부터 급여 17억5000만원을 받았다. 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영 활동을 이어가고 있다.

 

전문경영인 중에서는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 급여 12억5000만원, 상여 204억5500만원, 주식매수선택권 행사이익 43억7900만원, 기타 근로소득 100만원 등 총 260억9500만원을 받았다.

 

삼성전자에서는 이원진 사장이 74억7900만원으로 가장 많은 보수를 받았고, 전영현 부회장이 23억9300만원, 노태문 사장이 74억4500만원을 받았다.

 

지난해 말 퇴임한 조주완 전 LG전자 사장은 퇴직소득 41억200만원을 포함해 상반기 총 52억8500만원을 수령했다.


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