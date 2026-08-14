유명순 씨티은행장 상반기 보수 30.4억원… 카뱅 윤호영 81.7억원 받아

올해 상반기 주요 금융지주와 은행의 최고경영자(CEO)는 최고 30억원이 넘는 보수를 받은 것으로 나타났다. 인터넷전문은행까지 포함하면 윤호영 카카오뱅크 대표가 81억7500만원을 받아 주요 은행장 및 금융지주 회장들을 제쳤다.

14일 금융감독원 전자공시 반기보고서에 따르면, 유명순 한국씨티은행장은 올해 상반기 보수로 30억3900만원을 수령했다. 급여 2억8000만원, 상여 13억2300만원과 주식 기준 보상 14억3300만원 등을 모두 합한 금액이다.

서울 종로구 한국씨티은행 본점 모습. 연합뉴스

SC제일은행은 이광희 행장이 급여 4억2000만원, 상여 5억1300만원, 주식 기준 보상 8억6800만원 등 총 18억100만원을 받았다.

5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 금융그룹 수장 중에서는 함영주 하나금융지주 회장이 19억2200만원으로 가장 많은 보수를 받았다. 함 회장은 올해 상반기에 급여 4억5000만원, 상여 4억7000만원, 장기성과급 10억200만원 등을 수령했다.

이호성 하나은행장은 7억9100만원을 받았다. 급여 3억5000만원, 상여 3억5200만원, 장기성과급 8900만원 등이다.

양종희 KB금융지주 회장은 상반기 보수로 6억5000만원을 받았다. 급여가 4억5000만원, 상여가 2억원이다. 이환주 KB국민은행장은 급여 3억5000만원, 상여 1억9400만원 등 5억4800만원을 수령했다.

진옥동 신한금융지주 회장은 상반기에 9억3800만원의 보수를 받았다. 이 중 급여가 4억3800만원, 상여가 5억원이었다. 정상혁 신한은행장은 12억8300만원을 받았다. 급여 4억1000만원, 상여 4억원에 더해 장기성과급 4억7300만원이 반영됐다.

임종룡 우리금융지주 회장의 상반기 보수는 8억1500만원이었다. 급여 4억2500만원, 상여 3억8500만원, 복리후생 등 기타 근로소득 500만원 등이었다. 정진완 우리은행장은 급여 3억4900만원, 상여 2억9300만원, 장기성과급 1억8500만원, 기타 근로소득 200만원 등 총 8억2900만원을 받았다.

이찬우 NH농협금융지주 회장은 지난해에 이어 올해도 상반기 보수가 5억원을 넘지 않아 반기보고서에 명시되지 않았다.

인터넷전문은행으로 범위를 넓히면 윤호영 카카오뱅크 대표가 올 상반기 81억7500만원을 받았다. 윤대표가 2019년에 고객수 1300만명, 법인세차감이익 1300억원의 성과조건부로 받은 스톡옵션의 만기로 72억9000만원이 보수에 포함됐다. 이 스톡옵션은 주가에 직접적 영향을 주지 않는 차액보상형 방식이다.

카카오뱅크 관계자는 “윤 대표의 스톡옵션은 고객 수 1300만명과 세전이익 1300억원 달성을 전제로 부여된 장기 성과보상으로, 당시에는 시장에서도 달성이 쉽지 않을 것이라는 전망이 적지 않았다”며 “현재 이미 이를 크게 넘어서는 성과를 달성했다”고 말했다. 이 관계자는 “지난 10년간 카카오뱅크를 글로벌 3대 뉴뱅크 수준으로 성장시켜 온 장기 성과에 대한 보상 성격이 크다”고 설명했다.

두나무 송치형 의장은 39억1411만원을 수령했다. 급여 16억217만원, 상여 23억1194만원을 받았다. 오경석 두나무 CEO는 급여 4억5900만원, 상여 7억7916만원 등을 합해 12억3816만원의 보수를 수령했다. 김형년 부회장은 11억3337만원, 임지훈 최고전략책임자(CSO)는 10억5715만원, 정민석 최고운영책임자(COO)는 10억1567만원을 각각 받았다.

빗썸은 상반기에 보수 지급 금액이 5억원 이상인 이사가 없었다.

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