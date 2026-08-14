광복절 중부 소나기·남부 많은 비…남해안·지리산 200㎜ 이상 [내일날씨]

광복절이자 토요일인 15일은 전국이 대체로 흐리겠다. 중부지방을 중심으로 소나기가 내리고 오후부터 남부지방 곳곳에 비가 시작되겠다.

비 내리는 경포해수욕장. 뉴스1

14일 기상청에 따르면 15일 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후부터 전남권과 경남권, 밤부터 충청권 남부와 전북·경북권에도 비가 내리겠다.

새벽부터 오전 사이 중부지방에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 오전부터 밤사이에는 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지, 충청권, 경북 중·북부 내륙을 중심으로 소나기가 예상된다.

소나기에 따른 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남·충북, 경북 중·북부 내륙에서 각각 5∼50㎜다.

15∼16일 예상 강수량은 부산·울산·경남 50∼150㎜, 광주·전남 50∼100㎜, 전북과 대구·경북·제주도 30∼80㎜, 대전·세종·충남·충북 20∼60㎜다.

경남 서부 남해안과 지리산 부근에는 200㎜ 이상, 전남 남해안과 지리산 부근 및 제주도 산지에는 150㎜ 이상 내리는 곳이 있겠다. 대구·경북 남부의 많은 곳에는 100㎜ 이상의 비가 예상된다.

16일에는 서울·인천·경기와 서해5도, 강원 내륙·산지에 5∼30㎜, 강원 동해안에 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다. 울릉도·독도의 예상 강수량은 20∼60㎜다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍이 불고 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

폭염특보가 내려진 일부 강원 남부 내륙과 전라권에서는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥겠다. 일부 도심과 해안 지역에서는 밤 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 27∼33도로 평년과 비슷하겠다.

주요 지역의 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 25도, 수원 24도, 춘천 22도, 강릉 22도, 대전 23도, 청주 24도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 23도, 부산 24도, 울산 23도, 제주 24도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 수원 30도, 춘천 31도, 강릉 27도, 대전 31도, 청주 31도, 전주 32도, 광주 33도, 대구 32도, 부산 31도, 울산 32도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지