상반기 연봉만 227억원… 주식 ‘불장’에 재벌 부럽지 않은 증권사 이사

올해 상반기 코스피 지수가 급등하면서 증권가에서 반년 동안 200억원이 넘는 보수를 받은 임원이 나왔다.

14일 각 증권사 반기 보고서에 따르면 유안타증권의 이종석 리테일 전담 이사는 상반기에만 227억2100만원을 수령했다. 이 가운데 급여는 1300만원, 기타 근로 소득은 500만원이지만 상여가 227억300만원에 달했다. 이종석 이사는 9억2900만원을 받은 뤄즈펑 유안타증권 대표보다 24배 이상 많이 받았다.

여의도 증권가 인근 모습. 연합뉴스

이 이사는 지난해 하반기에도 74억3200만원의 보수를 수령해 유안타증권에서 가장 많은 수입을 올렸다. 그는 리테일 사업 부문 투자전담직 계약직원으로 개별 계약 기준에 따라 성과급을 받고 있다. 지난해 하반기 이 이사는 주식 위탁 영업에서 탁월한 성과를 시현해 상여금으로 74억100만원을 챙겼다.

올해 증시 활황으로 영업 현장 고객 자산이 늘면서 이 이사 외에도 리테일 직원들의 보수가 급등했다. 유안타증권 리테일 부문에서는 박환진 리테일전담이사가 59억5600만원의 보수를 수령했고, 박종민 이사가 47억9700만원, 정우석 이사가 37억3900만원, 윤은영 이사가 28억1100만원을 받았다.

올 상반기 증권사 순이익이 주요 은행을 능가하는 사례가 나올만큼 호실적을 기록하면서 다른 증권사에서도 고연봉이 속출했다.

미래에셋증권에서는 김미섭 부회장과 허선호 부회장이 각각 23억4400만원, 22억300만원을 수령했고 전경남 사장은 11억9500만원을 받았다.

한국투자금융지주 김남구 회장은 지주에서 24억4400만원, 100% 자회사인 한국투자증권에서 29억5500만원을 받아 총 53억9900만원을 수령했다. 한국투자증권 김성환 사장은 45억8900만원을 받았다.

메리츠증권에서는 장원재 사장과 곽영권 부사장이 각각 14억9300만원, 81억5600만원을 받았고, 삼성증권 박종문 대표는 6억400만원, 키움증권 엄주성 대표는 6억4424억원, 다올투자증권 이병철 회장은 17억9200만원을 받았다.

전임자 중에서는 NH투자증권의 윤병문 전 대표가 88억4천400만원을 받았다.

또 대신증권의 오익근 전 대표는 24억4400만원을, LS증권의 김원규 전 대표는 25억1500만원을 각각 수령했다.

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