순찰 중 폭염에 쓰러진 90대 노인 구한 의용소방대원들

폭염 안전지킴이로 순찰에 나선 의용소방대원들이 온열질환 증상으로 쓰러진 90대 노인을 발견해 신속한 응급 처치와 119 신고로 병원 이송을 도왔다.

전북 김제에서 폭염 안전지킴이로 순찰하던 중 온열질환 증상으로 쓰러진 90대 노인을 발견해 신속한 응급 처치와 119 신고로 병원 이송을 도운 김제의용소방대 이연실(왼쪽)·정다감 대원이 파이팅을 외치고 있다. 전북도소방본부 제공

14일 전북도소방본부에 따르면 김제의용소방대 이연실·정다감 대원은 지난 12일 오후 1시쯤 김제 지역 마을을 순찰하던 중 한 주민으로부터 “남편이 더위에 쓰러졌다”는 도움 요청을 받고 즉시 현장으로 달려갔다.

대원들이 확인한 노인은 의식이 있었지만, 구토와 어지럼증 등 온열질환이 의심되는 증상을 보였다. 대원들은 곧바로 119에 신고한 뒤 구급대가 도착할 때까지 옷을 느슨하게 하고 물수건으로 체온을 낮추는 등 응급처치했다. 의식이 있는 것을 확인한 뒤에는 물을 조금씩 마시도록 하며 상태를 살폈다.

이어 출동한 김제 119 구급대가 환자 상태를 확인하고 필요한 응급처치를 한 뒤 병원으로 신속히 이송했다. 노인은 치료받고 퇴원했으며 현재 건강을 회복한 것으로 전해졌다.

한편, 전북소방본부는 폭염에 대비해 소방공무원과 의용소방대원을 중심으로 마을과 주거 지역 등 취약 지역 예찰을 이어가고 있다. 특히 고령자 등 온열질환에 취약한 주민들의 건강 상태를 살피고 충분한 수분 섭취와 한낮 야외 활동 자제 등 예방 수칙을 안내하고 있다.

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