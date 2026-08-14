광주기지 제1전투비행단, 예천·서산·중원기지로 임시 분산배치

군이 광주 군공항의 '호남 반도체 클러스터 부지' 지정에 따라 이곳에 주둔하는 공군 제1전투비행단 기능을 공군 예천·서산·중원기지로 분산해 임시 배치하기로 했다.



국방부 관계자는 14일 기자들과 만나 "작전운용 영향성 최소화 및 각 기지별 수용능력 등을 고려해서 예천·서산·중원기지를 활용해 임시 배치를 추진할 예정"이라고 말했다.

지난 10일 청와대에서 열린 '메가프로젝트 민관합동 2차 점검 회의'에서 이재명 대통령은 호남 반도체 클러스터 부지로 지정된 광주 군 공항 부지와 관련해 "국방부는 2028년 중순까지 광주기지의 기능을 다른 군 공항으로 임시 배치, 광주 군 공항 기지가 반도체 산업단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치해달라"고 지시했다. 사진은 이날 광주 군 공항에서 이륙 준비 중인 제1전투비행단 전투기 모습.



'전투 조종사의 산실'로 불리는 공군 제1전투비행단 예하에는 제189·제216비행교육대대 등 2개 비행교육대대와 제206전투비행대대 등 3개 대대가 있다.



이 중 비행교육대대 2곳은 T-50 고등훈련기를 운용하며 전투조종사 양성 임무를 맡아왔다. 제206전투비행대대는 국산 경공격기 TA-50 블록2를 운용하며 서남권 영공방위 임무를 수행한다.



이런 기존 제1전투비행단 전력을 예천기지(제16전투비행단)와 서산기지(제20전투비행단) 두 곳에 임시 배치하고, 예천기지 기능 일부를 충주 중원기지(제19전투비행단)로 옮기는 방식이 될 것으로 알려졌다.



T-50 고등훈련기를 운용하는 2개 비행교육대대는 예천기지로 모으고 TA-50 전력은 서산기지로 이동할 것으로 보인다.



군 관계자는 "훈련에 영향이 없도록 최적의 기지 이동을 할 것"이라며 "공역에도 문제가 없도록 함께 검토 중이며, 비행을 위한 시뮬레이터 등도 교육에 영향이 없도록 갖추겠다"고 말했다.



이 관계자는 조종사 양성과 관련해 공백이 생기는 것 아니냐는 질문에 "조금은 영향을 미칠 것"이라면서도 "비행교육 등은 보완을 해 영향을 최소화할 수 있도록 할 예정"이라고 강조했다.



광주 군공항은 무안군 일대가 예비 이전 후보지로 이미 선정된 상태였지만, 정부가 이곳에 호남권 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하면서 당초 계획보다 빠르게 부지를 비워야 하는 상황이 됐다.



이재명 대통령이 지난 10일 '2028년 중순까지 광주기지의 기능을 다른 군 공항에 임시 배치하라'고 지시하면서 무안 이전보다 앞서 제1전투비행단을 임시 분산한다는 방향과 목표 시점이 사실상 공식화됐다.



군은 올해부터 설계 등 임시 배치를 위한 준비를 시작하고 내년부터는 실질적으로 공사에 들어간다는 구상이다. 다른 국방부 관계자는 "가능한 빠른 시일에 행정절차 등 선행적으로 필요한 것들을 진행해야 할 것"이라고 말했다.



최종 이전 대상지인 무안 군공항 준공은 2032년을 목표로 하고 있어 예천·서산·중원기지로의 분산 배치 체제는 결국 4년가량 지속될 것으로 보인다.



한편 광주기지는 유사시에 미군 항공 전력이 전개되는 5개 한미 공군 공동운영기지(COB·Collocated Operating Base) 중 한 곳으로, 기지 이전을 위해서는 미국과의 협의도 필요하다.



주한미군지위협정(SOFA)에 따라 약 52만평(미측 전용 및 공동사용 포함) 면적 부지가 공여된 것으로 알려졌다.



국방부 관계자는 "미측도 이 사안에 대해 충분히 인지하고 있고 미측과 실질적으로 대화하고 있다"고 말했다.

<연합>

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