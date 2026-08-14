합수본, '투표함 일감 몰아주기' 중앙선관위 등 압수수색

중앙선거관리위원회의 방만한 운영·비위 등을 수사하는 검경 합동수사본부가 특정 업체들에 일감을 몰아줬다는 이른바 '선피아(선관위 마피아) 카르텔' 의혹에 대한 강제수사에 착수했다.

국민참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)는 14일 경기 과천시 중앙선관위와 서울시·경기도 선관위, 입찰 참여업체들을 압수수색 중이라고 밝혔다.

경기도 과천시 중앙선관위 앞 수호자 동상.

압수수색 영장에는 입찰방해와 업무상 배임 등 혐의가 기재됐다.

중앙선관위는 전직 정당과장 출신 A씨와 그 배우자·아들이 참여한 3개 업체와 모두 103건의 계약을 체결한 사실이 알려져 논란을 빚었다.

계약 규모는 175억원에 달하며 90건이 수의계약인 것으로 파악됐다.

A씨가 대표이사로 있는 업체는 6·3 지방선거에서 논란이 된 '반투명 관내 사전투표함'을 선관위에 납품했다.

A씨 업체가 제작해 전국에 배부된 사전투표함 790개에서 부품이 잘못 장착되거나 자물쇠 잠금장치에서 불량이 확인돼 회수됐다.

지난 7월 압수수색을 마친 합동수사본부 관계자들이 과천 중앙선거관리위원회에서 나오고 있다.

합수본은 선관위의 관내 사전투표함 납품 입찰에 '들러리' 업체가 참가해 A씨 업체가 최종 사업자로 선정된 것으로 의심하고 있다. 불량이 다수 발견돼 계약 기한보다 납기가 늦춰진 정황도 포착했다.

합수본은 이 업체가 불량품을 납품해 선관위에 재산상 손해를 끼친 것으로 보고 업체 관계자 1명과 성명불상의 선관위 직원들에게 업무상 배임과 입찰방해 혐의를 적용했다.

입찰 단계에서 위원으로 참여한 서울시·경기도선관위 관계자들에 대해서도 압수수색이 이뤄지고 있다.

부산시·경북도·경남도 선관위가 발주한 선거물품 용역계약에서도 입찰방해가 이뤄진 혐의를 포착하고 업체 관계자들을 입건했다.

<연합>

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