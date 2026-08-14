'대장암 3기' 유상무 투병 시절 고백…"살 확률 50%, 걸을 수 있어 행복"

코미디언 유상무가 대장암 투병할 때를 언급하며 살 확률이 50%였다고 했다.

유상무는 14일 소셜미디어에 "여러분 진짜 건강해야 한다"는 말과 함께 영상 하나를 올렸다.

코미디언 유상무. 유튜브 캡처

유상무는 이 영상에서 "제 얘기를 해드리고 싶어서 영상을 찍는다. 제가 예전에 암에 걸렸다. 대장암 3기 말이었는데, 당시 (의사가) 살 수 있는 확률이 50%, 항암하면 70%라는 말을 했다"고 말했다.

그는 "그때는 나름 잘 나갔다. 버라이어티도 많이 하고"라고 하기도 했다. 그러면서 "수술실에 들어가는데 정말 다 놓고 가더라. 돈도, 명예도 팔에 차고 있었던 팔찌, 장신구, 지갑, 카드 그런 것들 다 놓고 들어간다"고 했다.

유상무는 "그때 '다시 건강하게 눈만 뜰 수 있다면' '다시 건강하게 살 수만 있다면' 이란 생각을 했다. (수술실) 문이 닫힐 때 아내와 눈이 마주쳤는데 아내가 우는 모습을 보면서 '살아날 수 있다' '이 암덩이를 뗄 수만 있다면' 이란 생각을 했던 것 같다"고 말했다.

그는 또 "맨날 재미없는 제 콘텐츠에 댓글 달아주시고 좋아요 눌러 주시는데 제 이야기를 하면 어떤 분에게는 용기와 새로운 마음을 드릴 수 있지 않을까 생각한다. 아프지 말고 건강만 생각하시라. 그냥 걸을 수 있다는 게 행복하다"고 했다.

유상무는 2017년 대장암 3기 판정을 받고 수술과 항암치료를 통해 2022년 완치 판정을 받았다.

유상무는 2004년 KBS 19기 공채 코미디언으로 데뷔했고, '개그콘서트' 등에서 활약했었다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지