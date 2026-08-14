코르티스, 데뷔 1주년 맞아 14알부터 팝업 연다

신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'가 데뷔 1주년을 기념해 성수동에서 특별한 공간을 선보인다.

14일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 코르티스는 이날부터 오는 20일까지 서울 성동구 카시나 성수에서 팝업스토어 '2026 코르티스 투어 버스데이 파티 팝-업(CORTIS TOUR BIRTHDAY PARTY POP-UP)'을 운영한다. 오는 18일 데뷔 1주년을 맞아 기획된 자리다.

현장은 전시 공간과 머치(MD) 공간으로 나뉘어 꾸며졌다. 입구에는 공식 로고를 형상화한 2m 크기의 대형 '코르티스 볼' 오브제와 미공개 색상의 볼 4종이 전시됐다. 벽면과 유리창에는 멤버들이 직접 남긴 손글씨와 그림을 더해 투어 콘셉트인 '함께 뛰놀자'는 메시지를 담아냈다.

멤버들이 기획·제작에 참여한 '코르티스 로프', '패브릭 포토 바인더' 등 1주년 기념 상품을 비롯해 기존 투어 머치, 공식 응원봉, 캡슐 머신 등을 만나볼 수 있다.

앞서 코르티스는 지난 5월 발매한 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 3위에 올랐다. 오는 22~23일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 1주년 기념 공연 '풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)'을 연다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지