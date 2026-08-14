한 명의 논란, 작품 전체를 멈춘다… ‘배우 리스크’의 시대

배우 개인 또는 가족을 둘러싼 논란이 영화·드라마의 공개와 홍보, 편성, 흥행까지 흔드는 일이 반복되고 있다. 친일 행적 논란부터 마약 투약 혐의, 음주운전, 학교폭력 의혹, 사생활 공방까지 사안은 제각각이지만, 한 배우를 중심으로 제작진·동료 출연진·투자사·플랫폼이 함께 피해를 보는 구조는 같다.

최근 하영의 증조부 친일 행적 논란, 황정민의 사생활 의혹, 조진웅의 과거 소년범 전력 논란은 ‘배우 리스크’가 단순한 이미지 문제를 넘어 콘텐츠 산업 전반의 위험 요인이 됐음을 보여준다.

◆하영·황정민·조진웅…확산하는 ‘배우 리스크’

배우 하영은 증조부 안상호의 친일 행적 의혹이 불거진 뒤 광고와 작품 홍보에 직접적인 타격을 입었다. 소속사가 처음에는 의혹을 부인했다가, 1916년 대정친목회 평의원 명단에서 안상호의 이름이 확인됐다며 사과하면서 논란은 더 커졌다. 하영이 출연한 광고 영상은 잇따라 비공개 처리됐고, 넷플릭스 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’의 언론 인터뷰도 취소됐다. 차기작인 SBS 드라마 ‘승산 있습니다’는 상당 부분 촬영이 진행된 상태여서 방송사가 사안을 지켜보며 대응 방안을 검토하게 됐다.

황정민을 둘러싼 사생활 의혹은 영화 ‘호프’의 흥행에 부담으로 작용했다. 온라인 폭로를 두고 황정민 측과 상대방의 주장이 엇갈리는 가운데, 소속사는 폭로자를 스토킹 피의자로 지목하며 법적 대응에 나섰다. 영화 제작사 포지드필름스와 투자배급사 플러스엠도 해당 폭로와 비방 게시물이 영화의 정상적인 흥행을 방해하고 있다며 강경 대응 방침을 밝혔다.

조진웅의 경우에는 이미 촬영을 마친 작품이 멈춰 선 사례다. 조진웅은 과거 소년범 전력 논란이 불거진 뒤 관련 사실을 일부 인정하고 은퇴를 선언했다. 그가 주연으로 출연해 촬영을 마친 tvN 드라마 ‘두 번째 시그널’은 공개 일정이 무기한 연기됐다. 방송사와 제작진이 배우의 출연분을 통째로 교체하거나 재촬영하기 어려운 사전 제작 드라마의 취약성이 드러난 사례다.

◆사안별 대응도 제각각

제작사와 플랫폼의 대응은 논란이 발생한 시점, 사실관계의 확정 여부, 배우의 작품 내 비중, 촬영 진행률 등에 따라 갈린다.

유아인의 경우는 공개 보류와 편집 공개라는 두 대응을 모두 보여준다. 넷플릭스 영화 ‘승부’와 영화 ‘하이파이브’는 장기간 공개가 미뤄졌고, 넷플릭스 시리즈 ‘종말의 바보’는 유아인 분량을 일부 축소·편집한 뒤 2024년 4월 공개됐다. 작품을 완전히 폐기하기보다 제작진과 다른 출연진의 노동을 살리려는 선택이었지만, 배우 논란 자체가 작품 평가를 압도한다는 한계도 남겼다.

곽도원의 음주운전 적발 이후에는 영화 ‘소방관’과 티빙 시리즈 ‘빌런즈’의 공개가 미뤄졌다. 배우 한 명의 불법 행위가 대규모 제작비와 수년간의 제작 과정을 묶어두는 전형적인 사례다.

학교폭력 의혹이 불거진 조병규와 송하윤이 출연한 ‘찌질의 역사’는 공개가 약 3년간 지연됐다. 작품은 결국 지난해 5월 웨이브와 왓챠를 통해 공개됐지만, 오랜 공개 보류 기간 동안 화제성과 마케팅 동력을 상당 부분 잃었다.

반면 같은 학교폭력 논란이 촬영 중 제기된 ‘모범택시2’는 배우 이나은을 교체하고 기존 촬영분을 재촬영하는 방식으로 방송을 이어갔다. 촬영 진척도에 따라 대응의 선택지가 달라진다는 점을 보여준다.

김수현의 사생활 논란은 대형 온라인동영상서비스(OTT) 프로젝트의 위험성을 드러냈다. 약 600억원 규모로 알려진 디즈니플러스 ‘넉오프’는 공개를 앞두고 논란이 확산하자 공개 계획이 보류됐다. 막대한 제작비가 투입된 사전 제작 콘텐츠라도 주연 배우를 둘러싼 여론이 악화하면 플랫폼이 즉각 공개를 멈출 수 있다는 점을 보여준다.

◆한 명의 논란이 작품을 멈추는 이유

배우 리스크가 작품 전체로 번지는 이유는 콘텐츠 산업이 배우의 인지도와 이미지를 중심으로 투자·홍보·유통되는 구조이기 때문이다. 주연 배우의 논란은 포스터와 예고편, 인터뷰, 예능 출연, 브랜드 협업 등 작품을 알리는 모든 경로를 위축시킨다. 광고주는 모델 영상을 내리고, 플랫폼은 편성을 재검토하며, 제작사는 동료 배우와 스태프의 피해까지 고려해야 한다.

특히 사전 제작이 일반화된 OTT 환경에서는 문제가 더 크다. 촬영이 끝난 뒤 논란이 터지면 배우 교체나 재촬영은 사실상 어렵고, 제작사와 플랫폼은 공개 보류·편집·홍보 축소 가운데 하나를 선택해야 한다. 조진웅의 ‘두 번째 시그널’처럼 주연 배우의 비중이 큰 작품은 편집만으로 문제를 해결하기도 어렵다.

◆‘배우 리스크’ 판단 기준 필요

다만 모든 논란을 같은 방식으로 다룰 수는 없다. 범죄 사실이 확인된 경우와 수사·재판이 진행 중인 경우, 사실관계가 엇갈리는 사생활 의혹, 배우 본인이 아닌 가족사에서 비롯된 논란은 구분돼야 한다. 무조건적인 작품 폐기는 동료 배우와 창작자, 스태프의 노동을 지우는 결과를 낳을 수 있고, 반대로 아무 대응 없이 공개를 강행하면 제작사와 플랫폼의 책임 회피라는 비판을 피하기 어렵다.

결국 필요한 것은 논란의 성격과 사실관계, 공공성, 피해의 정도, 작품의 제작 단계 등을 종합적으로 판단하는 기준이다. 캐스팅 단계의 검증을 강화하는 한편, 논란 발생 뒤에는 배우 개인의 책임과 작품 전체의 가치를 분리해 평가할 수 있는 유통·홍보 원칙도 마련해야 한다.

방송계 한 관계자는 “현재 ‘배우 한 명의 리스크’는 단순히 한 사람의 문제가 아니라 수백 명의 창작 노동을 멈추게 하는 구조로 이어진다”며 “제작사와 플랫폼이 사안별로 대응할 수 있는 기준을 마련하고, 배우 개인의 책임과 작품에 참여한 다른 창작자들의 권리를 함께 보호할 방안을 고민해야 한다”고 말했다.

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