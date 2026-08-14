이란전쟁 장기화에 美항모 日→중동으로…한반도 안보영향 주목

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁 장기화 속에 미군 항공모함 에이브러햄 링컨함을 조지 워싱턴함으로 대체할 것으로 알려지면서 미국의 대중(對中) 견제는 물론 한반도 유사시 대응 태세에 미칠 영향이 주목된다.

미 해군 FA-18 슈퍼 호넷 전투기 2대가 미국의 ‘장대한 분노’ 작전 중 니미츠급 항공모함 에이브래험 링컨에서 이륙하고 있다. 로이터연합뉴스

미군의 6번째 니미츠급 핵추진 항모인 워싱턴함은 미국 본토가 아닌 일본 요코스카 기지가 모항(母港)으로 지정돼 인도·태평양 지역, 좁게는 동아시아 지역에 상시 배치된 미군의 유일한 항모여서다.



미 월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 미 당국자를 인용, 예정된 항모 교대 배치 계획에 따라 워싱턴함이 이란 전쟁을 수행해온 링컨함을 대체하기 위해 중동으로 갈 준비를 하고 있다고 보도했다.



다만, 워싱턴함의 중동 파견과 관련한 트럼프 행정부나 미군의 공식적 발표는 아직 나오지 않았고, 워싱턴함이 떠난 자리를 다른 항모가 대체할지에 대한 발표나 보도도 없는 상황이다.



워싱턴함이 일본에 상시 전진 배치된 건 2008년이다. 이후 2015년부터 작전 및 대대적인 정비를 위해 일본을 떠났다.



이후 약 10년 동안 또 다른 미군 항모 로널드 레이건함이 이 자리를 대체했고, 워싱턴함은 2024년 다시 일본에 재배치됐다.



트럼프 대통령이 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 한국에 오기 직전 일본을 방문했을 때 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 승선한 항모가 워싱턴함이었다.



워싱턴함의 중동 파견은 미국이 현재 직면한 이란 전쟁 와중에 전력 공백을 시급히 메우기 위한 차원에서 이뤄지는 것으로 보인다.

지난 2024년 6월 22일 부산 해군작전기지에 미국 항공모함 시어도어 루즈벨트함이 입항해 모습을 드러내고 있다. 루즈벨트함은 한국·미국·일본의 다영역 군사훈련 '프리덤 에지'에 참여하기 위해 부산으로 들어왔다. 연합뉴스

다만, 인도·태평양 지역에서 워싱턴함을 대체할 다른 항모의 투입 가능성도 있어 보인다. 이 지역에서 중국의 군사 위협이 줄지 않고 있는 데다 미국 역시 이 지역을 최우선 순위 전구로 삼고 있어서다.



미 해군 전문매체 USNI 뉴스는 이날 워싱턴함과 링컨함의 교대와 관련한 보도에서 "캘리포니아에서는 시어도어 루스벨트함과 이 항모의 전단이 배치 준비를 하고 있다"고 전했다. 루스벨트함은 미군의 4번째 니미츠급 핵추진 항모다.



워싱턴함의 중동 이동은 대중 견제뿐 아니라 한반도 유사시 대응 측면에서도 주목된다.



워싱턴함은 동북아 지역에서 위기가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 일본에 전진 배치된 전력으로, 한반도 유사시에도 신속 투입될 수 있다.



양욱 아산정책연구원 연구위원은 "기본적으로 동북아 지역에서 위기가 발생했을 때 즉각 대응할 수 있도록 배치하는 전력"이라며 대체 항모가 바로 배치되지 않을 경우 "그만큼 즉각 대응할 전력이 줄어드는 것"이라고 말했다.



다만 양 연구위원은 미국이 다른 지역에서 전쟁을 수행할 때 동북아에 배치된 전력이 중동으로 이동해 일시적인 공백이 생긴 사례가 과거에도 있었다며 "전력 공백기를 슬기롭게 채워가는 것이 한미동맹의 능력이 돼야 한다"고 말했다.

미국 해병대 모습. 로이터연합뉴스

이와 관련, 지난 3월 미국의 전직 고위 당국자는 한국 등 아시아 국가 특파원들과의 간담회에서 "일부 해병대와 한국에 힘들여 배치한 몇몇 군사력이 떠났다"며 "중국이 대만 주변에서 전례 없는 수의 출격을 펼치는 시점에 억지력이 이동한 것"이라고 우려한 바 있다.



이 전직 당국자가 언급한 '일부 해병대'는 일본 오키나와에 배치된 제31해병원정대(MEU) 병력 2천500명이 강습상륙함 트리폴리함과 함께 중동에 배치된 것을, '한국에 힘들여 배치한 몇몇 군사력'은 한국 경북 성주군에 배치한 사드(THAAD·고도미사일방어체계) 전력 일부를 중동에 재배치한 것을 각각 지칭한 것이었다.



이 전직 당국자는 인도·태평양 지역 미군 자산의 중동 파견에 대해 "놀랍다. 가장 심각했던 시기에도 지금처럼 억지력 공백이 없었다"고 비판하기도 했다.

<연합>

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