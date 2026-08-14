6월 통화량 29.4조원↑…수출 호조에 반도체 등 기업 자금 증가

지난 6월 통화량이 기업의 여유자금과 예적금 등이 늘면서 30조원 가까이 불어나며 8개월째 증가세를 이어갔다.



한국은행이 14일 공개한 '통화 및 유동성' 통계에 따르면 올해 6월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4천213조원으로 전월보다 29조4천억원(0,7%) 증가했다.

서울 하나은행 위변조대응센터 모습. 연합뉴스

작년 11월 이후 8개월 연속 증가세다.



넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다.



이 중 초단기 금융투자 상품인 MMF가 7조3천억원 증가했다. 반도체 경기 호조로 기업 실적이 개선되면서 비금융기업의 단기 여유자금 운용이 확대된 영향이라고 한은은 설명했다.



2년 미만 금전신탁도 반도체 기업 등의 예치자금 유입으로 6조3천억원 늘었다.



2년 미만 정기예적금도 기업 보유분이 증가하면서 7조1천억원 증가했다. 전월 4조7천억원 감소에서 증가로 돌아섰다. 머니무브 등에 따른 예적금 유출에 대응하기 위해 은행들이 기업을 대상으로 수신 예치에 나선 영향이라고 한은은 설명했다.



경제 주체 별로는 비금융기업(+45조7천억원)과 기타금융기관(+5조4천억원)은 증가했으나, 가계 및 비영리단체(-19조8천억원), 기타 사회보장기구 및 지방정부(-1조1천억원) 등은 감소했다. 6월 비금융기업의 M2 전월 대비 증가폭은 통계 집계를 시작한 2003년 10월 이래 가장 컸다.



현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1(1천402조9천억원)은 전월보다 0.4%(5조5천억원) 증가했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지