국힘, 이진숙 5·18 토론회 논란에 "부적절하고 재발 않길 바라"

국민의힘 원내지도부는 14일 자당 소속 이진숙 의원이 전날 국회에서 우파 단체와 함께 5·18 민주화운동을 주제로 한 포럼을 진행해 논란이 된 상황에 우려를 표하며 재발 방지를 강조했다.
최은석 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 전날 토론회와 관련한 입장을 묻자 "토론회 개최 전 정점식 원내대표가 취소를 요청했으나 강행됐고, 강행된 것에 대해 정 원내대표가 상당히 부적절하다고 생각하고 있다"며 "부적절하고, 재발되지 않길 바란다"고 답했다.
이어 "5·18 정신을 헌법 전문에 수록하는 것에 우리 당이 동의한 적도 있고, 모든 근대사의 민주화 운동을 계승하는 것에 대한 당 입장은 확고하다"며 "토론회가 부적절하다고 보지만 개별 의원의 토론회를 강제로 막을 방법은 없었다"고 덧붙였다.
최 원내수석대변인은 윤리위에 갈 정도의 사안으로 보고 있느냐는 질문에는 "명확하게 결론 난 것은 아니지만 부적절했다는 판단, 이 부분을 향후에 어떻게 할지 내부적으로 논의해봐야 한다. 현재로서는 윤리위(에 보낼지) 결정 난 게 없다"고 밝혔다.
반면, 이 의원은 전날 토론회는 문제가 없었다는 입장을 고수하고 있다.
이 의원은 이날 페이스북에 "이재명 민주당 정권은 국정과제 1호에서 '5·18 광주 민주화운동 정신 등 헌법 전문 수록'을 제시하고 있다. 헌법 전문에 넣겠다는 5·18에 대해 토론도 하지 않겠다는 건 어불성설"이라며 "'민주'를 내세운 운동이 표현의 자유를 억압하는 결과를 가져오게 될 것"이라고 말했다.
그러면서 "이미 정리가 끝났으니 더 이상의 토론은 필요 없다는 말은 5·18을 성역으로 인정하라고 강요하는 것"이라며 "김정은의 서울 방문을 환영하는 모임이 광화문에서 열려도, 어제 토론회만큼 비판을 받았겠나, 그런 생각을 해본다"고 언급하기도 했다.
전날 국회도서관에서 열린 이 의원의 토론회에서는 5·18 민주화운동을 '소요 사태'로 표현한 발제 내용 등으로 논란이 있었다. 객석에서는 고성과 항의가 이어지며 발표가 두어차례 중단됐다가 재개되는 등 소란이 빚어지기도 했다.
범여권은 토론회 개최 직전 이 의원에 대한 제명과 징계를 촉구했다.
강유정 청와대 수석대변인도 이날 브리핑에서 일반론을 전제로 "민주화 운동에 대해 혹여라도 왜곡하고 폄훼하는 모든 시도는 사회적으로 엄단해야 할 문제"라고 밝혔다.
<연합>
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