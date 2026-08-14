국힘, 이진숙 5·18 토론회 논란에 "부적절하고 재발 않길 바라"

국민의힘 원내지도부는 14일 자당 소속 이진숙 의원이 전날 국회에서 우파 단체와 함께 5·18 민주화운동을 주제로 한 포럼을 진행해 논란이 된 상황에 우려를 표하며 재발 방지를 강조했다.



최은석 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 전날 토론회와 관련한 입장을 묻자 "토론회 개최 전 정점식 원내대표가 취소를 요청했으나 강행됐고, 강행된 것에 대해 정 원내대표가 상당히 부적절하다고 생각하고 있다"며 "부적절하고, 재발되지 않길 바란다"고 답했다.

국민의힘 이진숙 의원이 13일 국회도서관 대강당에서 주최한 '5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이어 "5·18 정신을 헌법 전문에 수록하는 것에 우리 당이 동의한 적도 있고, 모든 근대사의 민주화 운동을 계승하는 것에 대한 당 입장은 확고하다"며 "토론회가 부적절하다고 보지만 개별 의원의 토론회를 강제로 막을 방법은 없었다"고 덧붙였다.



최 원내수석대변인은 윤리위에 갈 정도의 사안으로 보고 있느냐는 질문에는 "명확하게 결론 난 것은 아니지만 부적절했다는 판단, 이 부분을 향후에 어떻게 할지 내부적으로 논의해봐야 한다. 현재로서는 윤리위(에 보낼지) 결정 난 게 없다"고 밝혔다.



반면, 이 의원은 전날 토론회는 문제가 없었다는 입장을 고수하고 있다.



이 의원은 이날 페이스북에 "이재명 민주당 정권은 국정과제 1호에서 '5·18 광주 민주화운동 정신 등 헌법 전문 수록'을 제시하고 있다. 헌법 전문에 넣겠다는 5·18에 대해 토론도 하지 않겠다는 건 어불성설"이라며 "'민주'를 내세운 운동이 표현의 자유를 억압하는 결과를 가져오게 될 것"이라고 말했다.



그러면서 "이미 정리가 끝났으니 더 이상의 토론은 필요 없다는 말은 5·18을 성역으로 인정하라고 강요하는 것"이라며 "김정은의 서울 방문을 환영하는 모임이 광화문에서 열려도, 어제 토론회만큼 비판을 받았겠나, 그런 생각을 해본다"고 언급하기도 했다.



전날 국회도서관에서 열린 이 의원의 토론회에서는 5·18 민주화운동을 '소요 사태'로 표현한 발제 내용 등으로 논란이 있었다. 객석에서는 고성과 항의가 이어지며 발표가 두어차례 중단됐다가 재개되는 등 소란이 빚어지기도 했다.



범여권은 토론회 개최 직전 이 의원에 대한 제명과 징계를 촉구했다.



강유정 청와대 수석대변인도 이날 브리핑에서 일반론을 전제로 "민주화 운동에 대해 혹여라도 왜곡하고 폄훼하는 모든 시도는 사회적으로 엄단해야 할 문제"라고 밝혔다.

<연합>

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