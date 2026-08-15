포항시의회, 경북도·도의회 찾아 지역 현안 협력 요청

포항시의회가 지역 현안 사업의 원활한 추진 및 국·도비 확보 등 실질적인 성과를 이끌어내기 위해 경북도 및 경북도의회와의 협력 행보에 나섰다고 15일 밝혔다.

포항시의회 경북도청 방문, 이철우 도지사와의 면담 모습. 포항시의회 제공

김철수 의장을 비롯한 의장단과 상임·특별위원장은 전날 경북도청과 경북도의회를 방문해 포항의 주요 현안을 공유하고, 원활한 추진을 위한 도 차원의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.

이날 의원들은 먼저 도의회를 방문해 김희수 도의회 의장과 면담을 갖고 영일만횡단대교 건설, 호미반도 국가해양생태공원 조성 등 포항의 주요 사업 추진 상황과 지역의 목소리를 전달했다.

이어 도의원들과의 면담에서 주요 사업별 추진 필요성과 향후 방향을 설명하고, 지역 현안 사업이 실질적인 성과로 이어지려면 시·도의원 간 긴밀한 소통과 협력이 필요하다는 데 의견을 같이하며 공동 대응 방안을 모색했다.

이후 경북도청에서는 이철우 경북도지사와 만나 포항의 주요 현안을 설명하고, 지역 발전과 시민 생활에 직결된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 도 차원의 정책적·재정적 지원과 적극적인 협조를 요청했다.

포항시의회 경북도의회 방문, 김희수 의장과의 면담 모습.

김철수 의장은 “포항의 주요 현안을 직접 설명하고 경북도와 도의회의 협력과 지원을 요청하는 의미 있는 자리였다”며 “지역 현안은 한 기관의 노력만으로는 해결하기 어려운 만큼 앞으로도 경북도와 도의회와 지속적으로 소통하고 긴밀히 협력해 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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