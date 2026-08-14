가뭄 급수지원 나선 부산소방대원, 오토바이 판매점 화재 신속 진압

경남지역 가뭄 대응을 위한 급수지원에 나섰던 부산소방대원들이 이동 중 화재를 발견하고 신속하게 진압해 큰 피해를 막았다.

지난 13일 오후 1시 30분 경남 양산시 상북면 한 오토바이 판매점에서 발생한 화재로 일부 오토바이가 불에 탔다. 부산소방재난본부 제공

14일 부산소방재난본부에 따르면 부산 사하소방서 소속 박영민·정의철(사진) 대원이 전날 오후 1시30분쯤 경남 양산시 상북면 일대에서 가뭄 대응 용수 지원활동을 전개하던 중 오토바이 판매점에서 발생한 화재를 발견해 진압했다.

이날 화재는 오토바이 하부에서 발생했다. 업체 대표가 현장에 설치된 생활용수 호스를 이용해 초기 진화에 나섰지만 불길을 제압하기에는 어려운 상황이었다. 당시 인근에서 급수지원 임무를 수행하던 박 소방위와 정 소방교는 화재를 확인하고, 소방호스를 전개해 진화에 나서 불길을 완전히 잡았다.

이들의 신속한 대응으로 불이 판매점 내부는 물론 주변에 있던 다수의 오토바이로 번지는 것을 막을 수 있었다. 특히 이번 사례는 부산소방대원들이 부산지역이 아닌 경남지역 가뭄 대응을 위해 국가소방동원령에 따라 급수지원 임무를 수행하던 중 발생한 화재에 즉각 대응했다는 점에서 의미가 있다고 부산소방 측은 설명했다.

박영민 소방위(왼쪽), 정의철 소방교.

화재가 주변 판매시설과 오토바이로 확대됐다면 상당한 재산피해로 이어질 수 있었지만, 관계자의 초기 소화와 부산소방대원들의 신속한 진압이 이어지면서 피해 확산을 차단했다.

부산소방본부 관계자는 “국가소방동원령에 따른 임무 수행 중에도 주변 위험 상황을 놓치지 않고 신속하게 대응한 대원들의 현장 판단이 피해 확산을 막는 데 큰 역할을 했다”며 “부산소방은 지역과 관할을 넘어 국민의 생명과 재산을 보호해야 하는 상황이라면 언제 어디서든 신속하게 대응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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