에코프로비엠·동국제강·포스로, 포항시 모범납세기업 선정

㈜에코프로비엠, 동국제강㈜, ㈜포스로 등 3개 기업이 포항시 모범납세기업으로 선정됐다.

박용선 포항시장은 13일 2026년도 모범납세기업으로 선정된 이들 기업을 직접 찾아 표창패와 모범납세기업 지정패를 전달하고 기업 관계자들과 현장 간담회를 가졌다.

(왼쪽부터) ㈜에코프로비엠, 동국제강㈜, ㈜포스로에 모범납세기업 지정패를 전달하는 박용선 포항시장. 포항시 제공

이날 기업 방문에는 투자기업지원과 등 기업 관련 부서장들도 함께 참석해 표창 전달에 그치지 않고 기업별 현안과 투자계획, 경영상 애로사항 등을 청취하며 현장 중심의 소통을 이어갔다.

박 시장은 각 기업의 생산·경영 현황과 향후 투자계획 등을 듣고 투자와 고용, 기업 지원, 산업기반시설 등 기업 활동 전반에 대한 현장의 목소리를 청취했다.

기업 관계자들은 급변하는 산업환경과 대내외 경제 여건 속에서 기업이 겪고 있는 어려움과 건의 사항을 전달했으며 시는 관련 부서와 해결 방안을 논의했다.

시는 이날 제기된 건의사항 가운데 신속한 처리가 가능한 사항은 관련 부서에서 적극 조치하고, 중·장기적인 검토가 필요한 과제는 부서 간 협업을 통해 지속적으로 관리하는 등 기업이 체감할 수 있는 후속 지원을 이어갈 계획이다.

박용선 시장은 “어려운 여건 속에서도 성실하게 납세의무를 다하고 지속적인 투자와 고용으로 지역경제를 든든하게 지켜주고 계신 기업과 임직원 여러분께 감사드린다”며 “기업의 성장이 곧 포항의 성장이고 좋은 일자리와 지역경제 활성화로 이어지는 만큼 기업이 현장에서 겪는 어려움을 직접 듣고 해결하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “앞으로도 기업 현장을 직접 찾아 소통하고, 기업이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 ‘기업하기 좋은 포항’을 만드는 데 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.

한편 포항시는 지난해 세무조사를 받은 336개 법인을 대상으로 지방세 성실납부 실적을 비롯 고용 창출, 지역경제 활성화 및 지방재정 기여도 등을 종합적으로 고려해 이들 3개 법인을 2026년도 모범납세기업으로 선정했다.

선정된 기업에는 3년간 지방세 세무조사 유예 등의 혜택이 주어진다.

포항시는 성실납세 분위기를 조성하고 지역경제 발전에 기여한 기업의 자긍심을 높이기 위해 2003년부터 모범납세기업 선정 제도를 운영하고 있다.

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