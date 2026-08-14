홈플러스, 재개장 첫날 매출 106억원…방문고객 전년비 15% 증가

홈플러스가 대형마트 67개점 점포를 재개장한 당일 100억원이 넘는 매출을 올린 것으로 나타났다.



14일 업계와 노조에 따르면, 홈플러스는 재개장 첫날인 13일 매출은 전년 동기 대비 1.2% 늘어나 106억2천800만원을 기록했다.

지난 13일 한 달 만에 재개장한 전남광주 북구 홈플러스 동광주점이 물건을 구입하는 시민들로 북적이고 있다.

전국 67개점 매장의 오프라인 매출은 80억7천800만원이었다. 이는 전년 동기 대비 18.6% 증가한 규모다. 오프라인 매장 고객 수는 67개점 기준 한 해 전보다 15% 증가했다.



반대로 이커머스 매출은 11.1% 줄어든 8억4천800만원, 홈플러스 입점 소상공인 매출은 12.9% 감소한 17억200만원으로 나타났다.



오프라인 매장을 직접 찾아 신선식품을 구매하려는 고객들이 늘고, 홈플러스 임시 휴업 기간 입점업체가 상당수 폐업한 결과로 풀이된다.



농축산물과 델리 등 간편식, 각종 신선식품 위주로 매출이 늘었다.



서울에서는 홈플러스 강서점, 월드컵점이 13일 하루 만에 2억원대의 매출을 올렸으며 지역 점포인 홈플러스 북수원점(경기), 성서점(대구), 아시아드점(부산), 울산점도 2억원대의 매출을 냈다.

임시휴업에 들어갔던 홈플러스 67개 점포가 정식으로 재개장한 지난 13일 서울 시내 한 홈플러스 매장에서 시민들이 물품을 구입한 뒤 계산을 위해 대기하고 있다.

홈플러스는 임시휴업에 들어갔던 67개 점포를 재개장한 전날부터 16일까지 마이홈플러스회원들에게 한우 전 품목을 최대 50% 할인하는 '홈플 is BACK(홈플러스가 돌아왔다)' 행사를 진행한다.



재개장 첫날 한우 2등급 등심을 100ｇ당 4천900원대에 판매하는 '파격 할인'을 진행했다.



이 같은 행사에 전날 홈플러스 축산 매대 앞에는 고객들과 카트로 붐비고 계산대 앞에는 긴 줄이 늘어서기도 했다.



과거 홈플러스가 경영난 속에 냉장 매대에 우유나 계란, 각종 신선식품을 채우는 대신 프라이팬과 각종 주방용품을 진열하고 손님도 없어 매장에는 적막이 감돌았던 상황과 크게 달라진 모습이다.



이날부터 16일까지는 '당당 후라이드 치킨'을 1인 1마리 한정으로 3천400원대에 판매한다.



홈플러스 관계자는 "그동안 응원해 주신 고객분들께 감사드린다"면서 "더 나은 서비스를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.



홈플러스 회생계획안의 가결 기한은 오는 9월 4일로, 이 기간에 생존 가능성을 확실하게 증명해내거나 매각이 진행돼야 한다.

<연합>

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