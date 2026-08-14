‘광복절 폭주족’ 끝까지 추적…부산경찰, 150명 배치해 특별 단속

부산경찰이 광복절을 앞두고 이륜차와 자동차 등을 이용한 폭주행위에 대한 특별단속에 나선다.

부산경찰청은 광복절을 전후한 폭주행위에 대비해 14일 저녁부터 주요 이동경로와 인파 밀집지역에 경찰을 배치하고 순찰과 단속을 강화한다고 밝혔다.

부산경찰청은 광복절을 전후한 폭주행위에 대비해 14일 저녁부터 주요 이동경로와 인파 밀집지역에 경찰을 배치하고 순찰과 단속을 강화한다고 밝혔다. 연합뉴스

부산시자치경찰위원회와 공동으로 진행하는 이번 특별단속에는 교통외근과 싸이카, 경찰관기동대 등 150여명이 투입된다. 경찰은 현장에서 폭주행위를 적발하는 데 그치지 않고 채증 등을 통해 폭주행위자를 추적해 사후 처벌까지 적극적으로 진행할 계획이다.

앞서 경찰은 지난 2월 해운대와 기장군 일대에서 발생한 이륜차 폭주행위와 관련해 추적수사를 벌여 14명을 입건했다. 2024년 3·1절에도 서면과 광안리 등에서 폭주행위를 한 26명을 입건하는 등 폭주행위에 엄정 대응해왔다.

경찰 관계자는 “이륜차 폭주행위 등 위험한 운전을 사전에 차단하고 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응해 안전한 교통질서를 확립하겠다”고 말했다.

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