함은정, 동국대 제적 후 최종 학력 ‘고졸’…“졸업도 못했는데 민망”

사진=함은정 유튜브 화면 캡처

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 졸업하지 못한 모교 동국대학교를 약 10년 만에 다시 찾으며 재입학을 고민했다.

함은정은 지난 12일 자신의 유튜브 채널에 ‘07학번의 재입학 도전기’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 함은정은 자신의 모교인 동국대학교를 찾았다. 동국대학교 연극학부 07학번인 그는 티아라 데뷔 전 학교에 입학했다고 밝혔다.

함은정은 “티아라 데뷔 전에 입학했다. 학교에 합격한 뒤 엔터 회사를 찾기 시작했다”며 “학교에 합격했고 배우를 할 거라고 했는데 가수와 배우 활동을 같이 할 수 있다고 하더라”고 당시를 떠올렸다.

하지만 연예 활동이 본격적으로 시작되면서 학업을 이어가기 어려웠다. 함은정은 “1학년까지 다녔다. 2학년 때 휴학을 했고 휴학이 끝났다고 해서 3학년 때 복귀를 했다”며 “그런데 너무 바빠서 학교에 가지 못했다. 1년 치 등록금을 냈는데 학교에 못 와서 제적이 됐다”고 설명했다.

이어 “학교 얘기할 때는 동국대학교라고 얘기하는 게 너무 민망하더라. 학교 졸업도 못했는데”라며 “그래서 이걸 찍는 것도 민망했다”고 털어놨다.

함은정은 모교를 다시 찾은 만큼 재입학 가능 여부를 알아보기 위해 교수들과 상담에 나섰다.

연극학부 동기인 이종민 교수와 만난 함은정은 그가 강사로 활동하고 있다는 사실에 놀라며 “난 졸업을 못했는데 넌 강사야?”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 학생 시절 자신을 가르쳤던 조준희 교수를 만나 복학 의지를 전했다. 조준희 교수는 졸업 작품을 반드시 배우로 진행하지 않아도 된다며 논문이나 스태프 활동 등으로 대체할 수 있다고 설명했다.

함은정은 재입학에 대한 고민을 털어놓으며 “조금만 어렸어도 학교 다니고 싶은데 안 될 것 같다. 난 벌써 교수 나이”라고 너스레를 떨기도 했다.

이후 학교 측에 확인한 결과 함은정에게 남은 학기는 4학기로 확인됐지만, 졸업을 위해 필요한 학점은 130학점인 반면 지금까지 취득한 학점은 36학점인 것으로 나타났다.

조준희 교수는 “4학기 만에 졸업은 안 된다”며 실제로는 학점 취득을 위해 5학기가 필요하다고 설명했다. 이어 “한 학기 다니고 작품 들어오면 휴학하고 다니는 걸 추천한다”며 연예 활동과 학업을 병행할 수 있는 방법을 조언했다.

함은정의 재입학 도전에 교수 역시 응원을 보냈다. “본인만 늦은 게 아니고 활동했다가 중간에 기회를 놓치고 붕 뜬 친구들이 많다”며 “재입학해서 졸업한 친구들도 꽤 있다”고 격려했다.

그러면서 “나 정년 되기 전에 졸업하는 걸로 하자”고 말해 함은정의 졸업을 응원했다.

한편 함은정은 1995년 아역 배우로 시작해 2009년 그룹 ‘티아라’의 멤버로 데뷔했다. 이후 가수와 배우로 활동 중이며, 지난해에는 영화감독 김병우와 결혼했다.

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