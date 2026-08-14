대전 유망기업 공공조달 시장 진출 ‘날개’

우수한 기술력을 보유한 대전지역 유망 기업의 공공조달 시장 진입 문이 넓어진다.

허태정 대전시장은 13일 백승보 조달청장과 지역 혁신기업 발굴부터 혁신제품 지정까지 밀착 지원하는 ‘지역 스카우터’ 제도 업무협약을 체결했다.

허태정 대전시장(오른쪽)과 백승보 조달청장이 13일 대전시청 응접실에서 지역 혁신기업 지원 업무협약 후 기념사진을 찍고 있다. 대전시 제공

지역 스카우터 제도는 대전시가 추천한 기업 지원 전문기관이 숨은 강소기업의 우수 제품을 발굴하면 조달청이 이를 혁신제품으로 지정해 시범구매로 연계하는 방식이다.

대전시는 산하기관인 대전테크노파크와 대전일자리경제진흥원을 조달청에 지역 스카우터로 추천할 예정이다. 조달청이 이들 기관을 스카우터로 지정하면 두 기관이 추천한 제품에 대해선 조달청 혁신제품 지정 심사에서 평가 우대와 절차 간소화 등의 혜택을 받는다.

기술력은 우수하지만 납품 실적이 없어 공공조달 시장 진입에 어려움을 겪던 지역 스타트업에 보다 빠른 시장 진출의 기회가 제공될 것으로 기대된다.

대전시와 조달청에 따르면 2021년 처음 관련 협약 체결 이후 대전기업 혁신제품 지정 건수는 6배, 벤처나라 구매 실적은 4배 늘었다. 지역 스카우터 제도 도입으로 지역 혁신기업의 판로 개척 기회는 확대될 것으로 전망된다.

허태정 대전시장은 “이번 협약으로 대전시와 조달청이 지역기업의 성장을 함께 뒷받침할 협력 기반을 강화했다”고 말했다. 백승보 조달청장은 “혁신적인 아이디어를 가진 대전 기업들이 공공조달 시장이라는 큰 무대에서 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 현장 중심의 조달 지원 체계를 촘촘히 구축하겠다”고 말했다.

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