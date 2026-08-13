민주당 선관위, 선거부정 의혹 전직 기초의원 '제명' 제소

더불어민주당 중앙당선거관리위원회는 13일 정청래 당 대표 후보 지지활동을 정달성(전 광주 북구의원) 당원의 선거부정 행위에 대해 '제명 제소'를 의결했다고 공지했다.



선관위는 당규 제4호 당직 선출규정 제34조 제13호에 해당하는 선거부정(대리투표, 피켓 활용 등) 행위를 통해 정청래 후보의 지지 활동을 수행한 사실이 인정된다고 밝혔다.

더불어민주당. 연합뉴스

선관위의 제명 제소 의결에 따라 민주당 윤리심판원은 정씨의 부정선거 의혹을 들여다보고 징계 여부를 최종적으로 판단한다.



정씨는 전날 전남광주 순천시 아랫장 일대에서 거리 유세를 하는 과정에서 대리투표 등 부정선거 의혹에 휩싸였다.



정씨는 입장문을 내고 "투표 방법을 안내한 것과 대리투표는 전혀 다른 문제"라며 "일부 장면만으로 대리투표로 단정하는 것은 실제 사실 관계와 명백히 다르다"고 밝혔다.



이어 "후보자 선택과 투표는 해당 권리당원 본인이 자신의 의사에 따라 직접 했다"며 "특정 후보를 대신 선택하거나 투표권을 대신 행사한 사실은 전혀 없다"고 해명했다.

<연합>

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