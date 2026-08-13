SK하이닉스에서 전임직(생산직)과 기술 사무직을 아우르는 '하이닉스 통합노동조합'(이하 통합노조)이 공식 출범했다.



통합노조는 전 직원의 절반 이상인 약 1만8천명의 조합원을 확보해 과반 노조가 되는 것을 최우선 목표로 내걸고, 성과급(PS) 현금 지급 원칙 사수와 교섭 투명성 강화에 나설 계획이다.

SK하이닉스 통합노조 공식 출범…설립 인가 완료. 연합뉴스

13일 업계에 따르면, SK하이닉스 통합노조는 이날 오후 당국으로부터 설립 인증 승인을 받고 정식 노조로 출범했다.



현재 조합원 수는 2천400여명으로 기존 기술 사무직 노조 가입자 수를 넘어선 것으로 알려졌다.



현재 SK하이닉스는 전임직(이천·청주)과 기술 사무직 등 기존 3개 노조와 각각 올해 임금·단체협약(임단협) 교섭을 진행하고 있다.



최근 정부의 영업이익 연동 성과급 제도 손질 움직임과 회사의 성과급 체계 개편 논의가 진행되면서 SK하이닉스 구성원들 사이에서는 기존 노조를 둘러싼 불만이 제기됐다. 이에 직군·지역과 무관하게 구성원들의 의견을 하나로 모으는 새 노조가 출범해야 한다는 목소리가 커졌다.



이에 따라 통합노조 설립추진위원회는 지난 8일 노조 설립신청서를 제출하고, 조합원 모집에 나섰다.



통합노조는 민주노총·한국노총 등 상급 단체에 종속되지 않는 100% 독립노조로, 향후 SK하이닉스 전체 구성원(약 3만5천명) 가운데 약 1만8천명의 조합원을 확보해 과반 노조 지위를 갖겠다는 구상이다.



한편 기존 노조는 사측과 최근 6차 본교섭까지 진행했으며, 이날 3개 노조가 공동으로 입장문을 내고 사측에 조속한 결단을 내려줄 것을 촉구한 것으로 알려졌다.



사측은 올해 교섭에서 성과급 체계를 일부 변경해 성과급 일부를 주식으로 지급하고, 일정 기간 매도를 제한하는 방안을 제시한 것으로 전해진다.

<연합>

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