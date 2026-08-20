“1년 벌면 사는 집인데” 200억 기부 김장훈이 월세 고집하는 진짜 이유

누적 기부액 200억원을 기록한 가수 김장훈이 호화로운 자택 대신 월세살이를 고수하는 진짜 이유를 밝혔다. 수십 년간 정상의 자리를 지켜온 스타의 행보라기엔 파격적인 선택 뒤에는 주변 사람들을 향한 남다른 철학이 담겨 있었다.

수십 년간 대중의 스포트라이트를 받으며 공연의 신으로 불리던 과거 무대. 세계일보 자료사진

방송에서 김장훈은 어떻게 흘러가든 행복할 자신 있으며 백만원을 벌어도 재미있게 살 사람이라고 전했다. 이는 단순히 낙천적인 태도를 넘어 수십 년간 파란만장한 세월을 견뎌낸 이만이 가질 수 있는 단단한 내면을 보여준다. 어린 시절 선천적으로 몸이 약해 병원 신세를 졌고 중학생 때부터 많은 갈등을 겪었던 그는 방황기를 거쳐 언더그라운드 무대에서 활동했다. 고 김현식과의 인연으로 바닥부터 이름을 알리기 시작했으며 1991년 정규 1집 ‘늘 우리 사이엔’을 발표하며 데뷔했다. 오랫동안 무명 생활을 겪다가 1998년 발표한 4집 수록곡 ‘나와 같다면’이 크게 흥행하며 대중적인 스타로 발돋움했다. 이후 ‘세상이 그대를 속일지라도’, ‘슬픈 선물’, ‘난 남자다’, ‘고속도로 로망스’ 등 수많은 히트곡을 남기며 공연의 신이라는 수식어를 얻었다.

특히 그가 고수해 온 주거 형태와 경제적 현실은 많은 이들의 예상을 뒤엎는다. 대중의 시선 속에서 수십 년간 정점에 섰던 스타라면 당연히 호화로운 자가용과 대형 저택을 떠올리기 쉽지만 김장훈은 현재 월세살이를 이어가고 있다. 이에 대해 그는 “월세를 살면서 부족한 살림에 기부한 것이 아니며 마음먹으면 좋은 집도 1년 벌면 산다”고 당당하게 밝혔다. 자금력이 부족해서가 아니라 의도적으로 소유를 멀리하는 것이다.

자산 축적 대신 주변 사람들의 안정을 택하며 고수하고 있는 소박한 일상. KBS2 ‘살림남’

그가 건물의 소유주가 되는 대신 월세살이를 택한 이유는 주변 사람들을 향한 깊은 배려에서 비롯된다. 주변이 추레한 걸 못 참는 성격이라며 함께 일하는 밴드 멤버와 어려울 때 곁을 지켜준 매니저 등 19명의 안정을 바라는 마음을 내비쳤다. 실제로 한 인터뷰에서 “건물도 살 수 있겠지만, 사서 세를 놓았는데 어떤 사람이 장사가 안 되면 월세를 안 받을 것”이라며 재산 축적보다 타인과의 상생을 택한 이유를 구체적으로 설명했다. 자신이 건물의 주인이 되어 임차인의 고통을 지켜보거나 압박하는 상황 자체가 본인의 철학과 맞지 않기 때문이다. 스스로에게는 지독하리만치 엄격하지만 주변 동료와 후배들에게는 아낌없이 베푸는 반전 면모는 대중적 호감과 팬덤을 결집하는 원동력이 되었다.

이러한 이타적인 행보는 일상 속 작은 순간에서도 자연스럽게 발현된다. 방송에서는 주변 사람들까지 선행에 동참하게 된 훈훈한 일화가 소개되기도 했다. 과거 음악 경연 프로그램에 출연했을 당시 한 소방관이 상금을 타면 산불 피해자들에게 기부하겠다고 공언했으나 아쉽게 탈락으로 끝났다. 이를 지켜본 매니저가 안타까워하며 “우리가 대신 기부할까”라고 먼저 제안했다는 에피소드는 그의 주변 사람들도 얼마나 깊이 선한 영향력에 물들어 있는지를 명확히 보여준다.

대중의 밈을 유쾌하게 수용하며 제2의 전성기를 열어간 현장. tvN ‘프리한 닥터M’

가수 활동 외에도 공연 기획자, 사회운동가, 유튜버, 사업가 등 다방면에서 활동해 온 그는 꾸준한 기부 활동과 독도 관련 사회 참여로 ‘개념 연예인’이라는 호감형 이미지를 쌓았다. 그러나 2010년대 중후반 목 상태 악화와 여러 논란으로 침체기를 겪기도 했다. 이후 인터넷상에서 그의 불안정한 라이브 영상이 ‘숲튽훈’이라는 밈으로 소비되었고 이를 본인이 유쾌하게 수용하면서 대중의 큰 호응을 이끌어냈다. 이후 그는 성악 발성을 배우는 등 끊임없는 노력을 통해 가창력을 되찾았고 유튜버와 스트리머로 활동하며 팬층을 넓히는 제2의 전성기를 맞이했다.

김장훈이 평생에 걸쳐 실천해 온 기부금의 누적 액수는 무려 200억원에 달하는 것으로 알려져 있다. 거대 자본을 사적으로 축적하는 대신 사회의 어두운 곳을 밝히고 고통받는 이들의 손을 잡아 주는 데 전 재산에 가까운 금액을 기꺼이 환원한 셈이다. 하지만 그는 이러한 거액의 나눔에 대해 굳이 선행이라는 수식을 따질 필요가 없다고 선을 그었다. 대단한 영웅주의나 과시용 퍼포먼스가 아니라 자신에게는 너무나 당연하고 자연스러운 일상이라는 태도다.

물질의 무게보다 마음의 여유를 택한 그의 묵직한 발자취. 김장훈 SNS

대중문화 예술인으로서 김장훈은 수많은 명곡과 시대를 앞서간 무대 연출로 기억되지만 시간이 흐를수록 그의 진면목은 무대 밖의 삶에서 더욱 빛을 발하고 있다. 타인의 고통에 공감하고 자신의 것을 나누어 모두가 함께 살아가는 길을 모색하는 모습은 진정한 의미의 어른이 무엇인지 보여준다. 물질의 무게보다 마음의 여유를 선택한 그의 묵직한 발걸음이 앞으로도 많은 이들의 가슴속에 깊은 파문으로 남을 전망이다.

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