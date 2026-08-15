[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 15일 (토요일) 67년생 손실이 따르니 자금관리 잘하자

96년생 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 84년생 남에게 큰 충격을 주지 마라. 72년생 새롭게 구상한 일을 실천 할때다. 60년생 능력 밖의 일을 도모하지 말자. 48년생 지나간 것은 빨리 잊을수록 좋다. 36년생 맑은 연못에 비단잉어가 놀고 있구나.

97년생 정들었던 곳을 떠날 때이다. 85년생 친절하게 대하면 입지가 굳건해진다. 73년생 악성 루머에 일일이 대응하지 말자. 61년생 한번 실패는 성공의 어머니다. 49년생 손으로 할 일을 발로하지 말자. 37년생 투자나 매매에 유리한 시점이다.

98년생 친한 사람이 이익을 가져다준다. 86년생 좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다. 74년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 62년생 편협한 마음을 버리고 크게 생각하자. 50년생 새로운 일이 나타나 고심이 된다. 38년생 주변 상황에 민감하게 반응하지 말자.

99년생 괜한 걱정에 사로잡혀 시간낭비다. 87년생 반가운 소식이 멀리서 전해진다. 75년생 말이나 행동에 절제가 따라야 한다. 63년생 어려움 없이 일이 진행된다. 51년생 법적인 문제에 연루되지 않도록 하자. 39년생 가는 정이 있으면 오는 정도 있다.

00년생 자신이 책임지자. 88년생 상대방의 취향보다 성격파악이 우선이다. 76년생 힘차게 나가지만 방심은 금물이다. 64년생 오늘은 무슨 일이든 잘 풀리는 운이다. 52년생 얼굴 붉히는 일이 없도록 하라. 40년생 충분히 생각하고 말하는 것이 좋다. 28년생 재물이나 일거리를 잃는 운세다.

01년생 선을 넘어 움직이지 마라. 89년생 지금같이 건강을 유지함이 좋겠다. 77년생 내키지 않는 일을 맡아 고생이다. 65년생 탐탁지 않은 일에는 진력하지 말자. 53년생 앞만 보고 계속 달려나가자. 41년생 타인에게 믿고 맡기는것 조심하자. 29년생 고집하지 말고 강온 전략을 써라.

02년생 현명한 방법으로 처신하라. 90년생 윗사람의 조언을 따르면 대길하다. 78년생 전체적인 흐름을 따르면서 일하자. 66년생 노력으로 인품을 쌓는 것에 공부하자. 54년생 사업자는 거래처가 형성된다. 42년생 자녀문제로 약간의 근심이다. 30년생 겸손이 과하면 실망을 안겨줄 뿐이다.

03년생 정당한 일만 추진하라. 91년생 보완관계를 유지하는 일이 시급하다. 79년생 자기의 잘못이 아닌데 책임이 온다. 67년생 손실이 따르니 자금관리 잘하자. 55년생 이성관계로 적은 걱정이 온다. 43년생 말하기 힘든 일이 생긴다. 31년생 건강에 이상이 생길 조짐이 보인다.

04년생 주변일로 신경이 쓰인다. 92년생 작은 노력으로 큰 소득을 얻는다. 80년생 보기에 흉하다고 험담하지 말자. 68년생 다른 곳에서 직장의 의뢰가 온다. 56년생 대화로서 해결하여 문제를 풀자. 44년생 옛 사람의 만남이 이루어지는 운세다. 32년생 피치 못할 사정이 아니라면 중단하라.

05년생 아쉬움이 많은 운이다. 93년생 새로운 일을 시작하지 마라. 81년생 힘든 것을 택하는 것이 자신에게 좋다. 69년생 진정한 자존심이 무엇인가를 생각하자. 57년생 작지만 행운이 찾아온다. 45년생 몸은 무거워도 마음은 가볍다. 33년생 윗사람의 잘못된 점은 표현하지 마라.

06년생같이 있는 시간을 만들자. 94년생 폭넓은 사고와 목표 의식이 분명하다. 82년생 친한 친구라고 막말하지 말자. 70년생 업무처리를 완벽하게 하고자 노력하자. 58년생 자신의 행동에 조심하자. 46년생 복잡한 문제로 잠시 헷갈리겠다. 34년생 집안문제는 어려움 없이 해결된다.

95년생 몸과 마음이 머물지 않으면 진행이 더디다. 83년생 막무가내 일을 처리하면 탈이 난다. 71년생 약속장소에 나가니 그 사람은 없구나. 59년생 근시안적인 사고를 멀리하자. 47년생 주변사람에게 자문을 구함이 좋다. 35년생 강한 의욕만으로는 성사시키기 힘들다.

백운철학원

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