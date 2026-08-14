[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 14일 (금요일) 60년생 역습을 당하지 않도록 준비하자

96년생 가능성이 없는 일에 매달리지 마라. 84년생 마음의 고통은 잊어버리는 것이 좋다. 72년생 희소가치가 있는 것을 택하자. 60년생 역습을 당하지 않도록 준비하자. 48년생 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 36년생 마음이 후련해지고 집안이 편안하다.

97년생 때가 아니니 나서지 말고 기다려라. 85년생 말로 인한 구설수를 조심하라. 73년생 업무는 가능한 신속하게 처리하자. 61년생 가슴 한구석이 텅 비어있는 기분이다. 49년생 친밀한 계획을 세워 투자하자. 37년생 높은 곳으로 등산가지 말자.

98년생 좋은 소식이 들릴 징조다. 86년생 서두르지 말고 천천히 움직일 것. 74년생 신불자는 좋은 소식이 온다. 62년생 상황을 고려해 가며 결정하자. 50년생 생색을 내는 것이 덕이 안된다. 38년생 금전적인 문제로 긴박하다.

99년생 출발부터 좋은 일 있겠다. 87년생 예상외의 금전 지출이 많아진다. 75년생 약간 손해본다고 해로운 것 아니다 . 63년생 방향 잡는 일이 가장 중요하다. 51년생 차분한 마음으로 임하면 재물이 온다. 39년생 가능하면 사사로운 일은 잊자.

00년생 불안한 운이 전개된다. 88년생 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 76년생 뒤로 넘어져도 코가 깨진다는 말. 64년생 이기적인 사고방식을 버리자. 52년생 문제점이 발생하면 곧장 수정하자. 40년생 투자에 돌파구를 찾기 힘들다. 28년생 타고난 이점을 최대한 이용하라.

01년생 우선 피하고 보자. 89년생 부질없는 생각을 하지 말 것. 77년생 당연한 결과는 빨리 수긍하자. 65년생 현재일을 믿고 최선의 노력을 하자. 53년생 서북방에서 길사가 나타난다. 41년생 매매와 투자에 있어 유리하다. 29년생 재테크도 액수가 커지면 도박과도 같다.

02년생 즐거움은 반비레 한다. 90년생 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 78년생 동료 간에 의견 갈등이 온다. 66년생 실질적인 도움이 되는 자를 찾자. 54년생 힘들어도 조금만 참고 견디자. 42년생 건강에 각별히 조심하자. 30년생 사채업자와는 거래는 보류하자.

03년생 평화를 위해 노력하자. 91년생 예정에 없던 여행을 떠나게 된다. 79년생 천리 길도 한 걸음부터 시작한다. 67년생 정신적인 지주가 필요하다. 55년생 변동은 생각지도 말자. 43년생 주위 여론에 마음이 편치않다. 31년생 기대하지 않았던 계약이 성사된다.

04년생 자존심을 내려 놓자. 92년생 새로 좋은 사람을 소개받는다. 80년생 자유로운 사고방식과 창의력을 키워자. 68년생 일을 한 곳에 집중하는 것은 좋다. 56년생 문제가 될만한 것은 애당초 뿌리뽑자. 44년생 산에 오를때보다 내릴때 위험하다. 32년생 실수한 사람도 예상외의 성과가 온다.

05년생 상대를 배려하자. 93년생 눈앞에 있는 재물을 외면하기란 쉽지 않다. 81년생 자갈밭을 지나니 체력이 달린다. 69년생 일을 빨리 처리할것 미룬다고 해결안된다. 57년생 현재 일이 이변이 생길수 있다. 45년생 약속시간에 미리 도착하여 지키다. 33년생 손재수가 있으니 분실물을 주의하라.

06년생 타인이 압박이 온다. 94년생 어려움에서 벗어나는 날이다. 82년생 자기관리에 대한 인식이 없다. 70년생 현실세계에 대응하는 공부를 하자. 58년생 집안에 불평이 있으면 일이 안된다. 46년생 현재는 가만히 있는 것이 좋다. 34년생 급한 마음에 서두르면 금전손실이 온다.

95년생 눈앞의 어려움부터 해결해야 한다. 83년생 가진 것이 많고 적음에 과민하지 말자. 71년생 약속을 못 지키면 일이 허공이다. 59년생 오늘 오후에는 생각지 않은 묘책이 떠오른다. 47년생 금전문제에 해결책을 찾자. 35년생 그 자리에 앉아 있기는 힘들어 보인다.

백운철학원

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