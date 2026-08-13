소상공인 630명 울린 240억 ‘노쇼 사기’

국내 소상공인 대상으로 공무원 등이라고 속여 240억원대 ‘노쇼 사기’를 벌인 베트남에 거점을 둔 일당이 송환돼 구속됐다. 이들은 관공서의 경우 계약 신뢰도가 높고, 대량 주문 거절이 어려운 소상공인들 심리를 악용해 범행한 것으로 파악됐다.



인천 연수경찰서는 사기와 범죄단체조직 혐의로 40대 총책 A씨 등 20∼40대 조직원 7명을 구속했다고 13일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨 등은 최근 수개월간 베트남 북부 박닌성에 거점을 두고 국내 소상공인에게 무작위로 전화를 걸어 다양한 형태 계약을 제안하는 방식으로 범행했다.

국내로 송환된 베트남 거점 '노쇼 사기' 범죄조직. 인천경찰청 제공

이들은 구청과 대학교·병원 관계자인 것처럼 피해자들을 속였다. 공공기관과 군부대 관계자를 사칭한 A씨 등은 질식 소화포를 비롯한 소방안전용품, 고철, 햄버거 패티, 핫팩 등 각종 물품의 대신 구매를 요청하면서 자신들의 계좌로 송금을 유도했다.



피해를 본 소상공인은 630여명이며 피해액은 243억여원에 달한다. 모두 물품 구매 명목이란 거짓말에 돈만 날린 것이다. 지난 2월 수사에 나선 경찰은 국가정보원, 베트남 사법 당국과 함께 A씨를 포함한 조직원 7명을 검거해 국내로 압송한 뒤 모두 구속했다.



또 해당 사기 조직에서 탈출한 우리 국민 3명을 안전히 귀국하도록 조치했다.

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