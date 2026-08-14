제네시스, 차세대 하이브리드 공개

제네시스가 전기차 주행 감성을 극대화한 차세대 하이브리드 시스템을 13일 공개했다. 새 하이브리드 시스템은 다음달 출시하는 GV80 하이브리드(사진)에 처음 탑재될 예정이다.



제네시스에 적용될 2.5 터보 하이브리드 시스템은 엔진 시동·발전을 담당하는 시동 모터(P1)와 구동·회생제동을 담당하는 구동 모터(P2)를 결합한 병렬형 구조다. GV80 기준 합산 최고 출력은 352마력(PS), 최대 토크는 54.0㎏f·m로 기존 가솔린 2.5 터보 모델보다 각각 약 16%, 26% 높다. 연구소 자체 시험 기준 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 약 7.1초다. 복합연비는 GV80 19인치 2WD 5인승 모델 기준으로 기존 가솔린 모델 대비 25% 이상 개선됐다.



현대차그룹 하이브리드 시스템 최초로 수랭식 배터리 시스템이 적용된 것도 특징이다. 수랭식 배터리 시스템은 배터리 온도를 효율적으로 제어해 공랭식(공기로 냉각하는 방식)보다 최대 방전 출력이 높고 배터리를 적극적으로 활용할 수 있는 특징이 있다.



제네시스 2.5 터보 하이브리드 시스템은 모터로 구동되는 영역을 확대해 전기차 수준의 정숙성과 가속감을 구현했다. 특히 주차 후 냉간 시동 시 진동과 소음을 최소화하기 위해 약 시속 30㎞ 도달 때까지 EV(전기차) 모드 주행을 적극 활용하도록 개발됐다.



전기차에서 느낄 수 있는 즉각적인 가속 반응이 구현된 것도 제네시스 2.5 터보 하이브리드 시스템의 특징이다. 주행 중 가속 페달을 깊게 밟으면 변속과 엔진 클러치 접합을 동시에 제어해 즉각적으로 가속한다.



엔진 시동 없이 공조와 멀티미디어 등 편의 기능을 사용할 수 있는 ‘스테이 모드’와 주행 경로와 도로 상황을 예측해 배터리 충전량을 조절하는 하이브리드 계층형 예측 제어(HPC), 과속카메라 등 내비게이션 정보와 차간 거리 등을 판단해 최적의 회생제동 강도를 적용하는 스마트 회생제동 기능도 적용했다.



제네시스는 이날 GV80 하이브리드 디자인도 공개했다. 새 외장 그릴과 휠을 적용하고 실내에는 신규 투톤 컬러 4종을 추가했다.

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