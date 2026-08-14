정기선 “단기 성과에 매몰되지 않겠다”

정기선(사진) HD현대 회장이 계열사 사장단에 미래지향적 의사결정의 필요성을 강조했다. 최근 호실적 속에서도 “단기 성과에 매몰되지 않겠다”며 장기 성장의 의지를 다진 것이다.

HD현대는 13일 경기 성남시 판교 글로벌R&D센터에서 정 회장과 조영철·조석·이상균 부회장, 조선·해양, 에너지, 건설기계 등 11개 계열사 대표이사가 참석한 가운데 그룹 사장단 회의를 개최했다고 밝혔다.



이날 회의에서 사장단은 각 계열사의 상반기 실적과 신사업, 미래 성장 전략을 점검하고 대내외 불확실성에 대응하기 위한 하반기 사업계획과 실행 전략을 논의했다. 인공지능 전환(AX) 가속화 등 그룹 차원의 핵심 현안을 공유하고 시장을 선도하기 위한 실행 로드맵도 점검했다. 특히 전사적으로 추진하는 인공지능(AI) 기술 도입 현황을 살펴보고 정보보안 위험을 예방할 대책도 논의했다.



정 회장은 대내외 불확실성 속에서도 그룹 사업 대부분이 견조한 실적을 거뒀다고 평가하면서 당장의 성과보다 장기적인 성장을 고려한 미래지향적 의사결정이 필요하다고 강조했다. 그는 “우리는 눈앞의 실적에 집착하다 시장의 변화를 읽지 못해 혹독한 대가를 치렀던 아픈 경험을 갖고 있다”며 “단기 성과에 매몰되지 않고 10년, 20년 장기적인 안목으로 지속 가능한 성장을 이끌 수 있는 경영환경을 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.



정 회장은 안전을 경영의 최우선 가치로 삼아야 한다는 점도 강조했다. 그는 “우리가 꿈꾸는 미래는 안전이 담보될 때 비로소 완성될 수 있는 만큼 안전을 경영의 최우선 가치로 두고 역량을 집중해 달라”고 당부했다.

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