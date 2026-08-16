뷰카, 어린이 치약 패키지 최대 61% 할인 ‘새 학기 특급혜택’ 진행

웰킵스컨슈머블㈜의 라이프스타일 브랜드 뷰카(VUCA)가 여름방학 종료를 앞두고 오는 9월 6일까지 유아 및 아동 구강용품을 최대 61% 할인된 가격에 선보이는 ‘새 학기 특급혜택’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 개학과 등원을 앞두고 사용할 수 있는 어린이 치약과 칫솔을 비롯해 휴대용 패키지와 증정품으로 기획됐다.

대표적으로 ‘뷰카 주니어 마일드 고불소 비건치약’ 8개입 구매 시 주니어 칫솔 2개와 휴대용 세트를 증정하는 ‘새 학기 올인원 인기세트’를 선보인다. 치약과 칫솔, 휴대용 제품을 함께 구성한 패키지다.

‘뷰카 주니어 마일드 고불소 비건치약’은 1450ppm 불소를 함유한 국내 생산 비건 치약이다. 회사 측에 따르면 충치 예방을 위한 의약외품으로, 뮤탄스균에 대한 항균력 및 구취 관련 시험도 진행했다.

포도, 복숭아, 딸기, 사과, 애플망고향 5종으로 운영되고 있으며, 이 가운데 4종의 향을 한데 모은 ‘프루티 믹스’ 패키지는 올해 2월 출시됐다. 해당 제품은 쿠팡 상품 페이지에서 ‘신상품 베스트’ 수상 부문으로 표시돼 있다. 함께 제공되는 칫솔에는 어린이용 크기와 부드러운 초미세모가 적용됐다.

개학 준비와 함께 가족 여행을 준비하는 고객을 위한 패키지 상품도 마련됐다. 주니어 고불소 비건치약 4개입과 어린이용 칫솔 12개입, 아동용 플랩캡으로 구성된 ‘충치&자외선 완벽 케어 세트’는 프로모션 기간 동안 61% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

뷰카 관계자는 “유치에서 영구치로 교체되는 성장기에 사용할 수 있는 고불소 치약을 신학기 구강관리 준비물 중 하나로 제안한다”며 “학부모님들께서 관련 제품을 준비할 수 있도록 최대 61% 할인된 가격의 패키지를 준비했으니, 이번 기회를 통해 아이들의 구강 건강을 관리하는 데 활용하시길 바란다”고 전했다.

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