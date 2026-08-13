검색

李대통령 "선택적 모병제 도입해 '스마트 강군' 국방개혁 추진"

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

"지속적 저출생에 인력·보병중심 현 軍구조 유지 바람직 않아"
"초급간부 처우 과감히 개선…군, 청년 사회 진출 든든히 뒷받침"

이재명 대통령은 13일 "선택적 모병제를 도입해 우리 군을 첨단 장비와 기술 중심의 스마트 정예 강군으로 탈바꿈시키는 국방 개혁을 빠르고 빈틈없이 추진해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "지속적인 저출생 때문에 현재 같은 인력과 보병 중심의 비효율적 군 구조를 유지하는 건 가능하지 않고 바람직하지도 않다"면서 이같이 말했다.

 

이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다.
이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다.

이 대통령은 "이 과정에서 중요한 것은 국방의 주역인 청년들이 미래에 더 나은 삶을 계획할 수 있도록 제도를 재설계하는 것"이라고 강조했다.

이어 "군 경력이 좋은 일자리와 양질의 교육, 안정적 재산형성의 밑거름이 되도록 정책을 촘촘하게 수립해달라"며 "군 생활이 인생의 낭비나 손해라는 생각 들지 않게 하는 것이 정부의 큰 책임"이라고 언급했다.

이 대통령은 또 "초급 간부 처우 개선 역시 빠르고 과감하게 추진해달라"고도 주문했다.

그러면서 "결국 국방도 사람이 하는 것으로, 청년들이 군 복무를 보람있게 생각하고, 군이 청년들의 사회 진출을 든든하게 뒷받침할 때 진짜 강한 군대가 만들어진다"고 역설했다.

이어 "이에 필요한 재정적, 제도적 지원 정책을 최선을 다해 발굴하고 조속히 시행해달라"고 덧붙였다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아일릿 윤아 '시크한 매력'
  • 아일릿 윤아 '시크한 매력'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • 제니, 지중해에서도 러블리