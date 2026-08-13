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정준하, 손님에게 뺨 맞았다…"난 때리지도 욕하지도 않아"

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방송인 정준하가 과거 자신이 운영하던 가게에서 손님에게 뺨을 맞았던 일을 털어놨다.

 

최근 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 정준하가 출연해 방송 활동과 요식업을 하며 겪었던 일들을 이야기했다.

정준하. 유튜브 채널 &#39;알딸딸한 참견&#39; 캡처
정준하. 유튜브 채널 '알딸딸한 참견' 캡처

이날 정준하는 가게를 운영하면서 겪은 진상 손님에 대한 이야기를 꺼냈다.

 

정준하는 "나는 정말 우리 종업원들한테 손님들이 함부로 하는 걸 용납을 못 하겠다"고 말했다.

 

그는 당시 가게 밖에서 다른 손님들이 대기하고 있는 상황에서 남성 손님 3명이 들어왔고, 이들이 직원들에게 반말을 했다고 설명했다.

 

정준하는 손님들에게 순서를 지켜달라는 취지로 이야기하던 중 갑자기 뺨을 맞았다고 밝혔다. 그는 "나는 싸대기를 날릴지는 몰랐지"라고 당시 상황을 떠올렸다.

 

그러면서 연예인이라는 신분 때문에 적극적으로 대응하기도 어려웠다고 했다.

 

정준하는 "내가 이거를 여기서 딱 하면 내일 기사가 '정준하 폭행 사건에 휘말려'잖아. 나는 때리지도 않고 욕하지도 않았지만 결국에 그 폭행 사건에 휘말리잖아"라고 말했다.

 

이어 당시 주변에 있던 손님들이 경찰에 신고하라고 했다며 "뺨도 제대로 맞았어"라고 덧붙였다.

<뉴시스>


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