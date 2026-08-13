채영, JYP 떠나 '릴 판타지'로 홀로서기…"뿌리는 여전히 트와이스"

그룹 '트와이스(TWICE)' 멤버 채영이 솔로 뮤지션으로서 새로운 도전을 예고했다.

채영은 13일 오후 소셜 미디어에 트와이스 팬덤 '원스(ONCE)'에게 직접 글을 남기며 독립적인 음악 프로젝트인 '릴 판타지(LIL FANTASY)' 활동을 본격화하겠다고 밝혔다.

트와이스 채영 일본 도쿄 국립경기장 공연. JYP엔터테인먼트 제공

채영은 "가족인 원스에게 가장 먼저 소식을 알리고 싶었다"며 "저만의 '릴 판타지' 세상에서 음악 활동들을 만들어 나가려고 한다"고 전했다.

이어 연습생 기간 포함 14년간 합을 맞춰온 소속사 JYP엔터테인먼트와 멤버들을 향한 고마움도 잊지 않았다. 그는 "말괄량이인 저를 서포트해 주시고 믿어주신 JYP 회사 분들과 트와이스 팀, 옆에서 든든히 응원해 준 멤버들에게 감사하고 사랑한다"고 덧붙였다.

솔로 활동과 더불어 그룹 트와이스로서의 행보도 지속된다. 채영은 "제 뿌리인 트와이스 활동은 변함없이 해나갈 것"이라며 "트와이스로서의 채영도, '릴 판타지'의 채영도 여러분 삶에 소중한 음악을 줄 수 있는 사람이 되겠다"고 강조했다.

앞서 채영은 지난해 9월 첫 솔로 앨범 '릴 판타지 Vol.1(LIL FANTASY vol.1)'을 발표하고 독창적인 음악 세계를 선보였다. 해당 음반은 미국 음악 전문 매체 롤링스톤이 선정한 '2025 베스트 앨범 100'(86위)을 비롯해 포브스, 빌보드 '2025 최고의 케이팝 앨범'(7위)에 이름을 올리며 국내외 평단의 호평을 받았다.

성공적인 솔로 데뷔에 이어 자신만의 음악 브랜드를 확립해 나갈 채영은 "새로운 도전을 통해 더 멋진 사람이 되겠다. 앞으로 지켜봐 달라"고 부탁했다.

2015년 트와이스로 데뷔한 채영은 이 팀의 글로벌 활약을 함께 했다. 트와이스는 지난 2022년 멤버 전원 JYP와 재계약을 체결했다. 최근 계약 재논의 시점을 맞아 일부 멤버들이 JYP를 떠날 것으로 알려졌다. 앞서 정연이 배우 활동을 병행하겠다며 JYP를 떠나 친언니인 배우 공승연이 속한 바로엔터테인먼트와 계약했다.

<뉴시스>

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