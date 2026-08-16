62억 현금 부자 김종국, 알고 보니 ‘전설의 5만 전자’ 주주였다

62억원에 달하는 고급 신혼집을 대출 없이 전액 현금으로 매입해 연예계 재력가로서의 면모를 유감없이 과시했던 가수 김종국이 이번에는 전혀 예상치 못한 반전 투자로 대한민국을 들썩이게 만들었다. 평생 철저한 저축 외길을 고수하며 주식이나 코인 같은 재테크와는 담을 쌓고 살았다고 공언해온 그가 알고 보니 증권가에서 일종의 상징처럼 회자되는 ‘전설의 5만 전자 주주’였다는 사실이 드러난 것이다. 철저한 자기 관리와 현금 자산 중심의 보수적인 경제관으로 무장한 그에게 찾아온 이 기묘한 아이러니는 단순한 해프닝을 넘어 대중의 허를 찌르는 강렬한 충격을 선사하고 있다.

철저한 자기 관리로 30년 동안 정상을 지켜온 만능 엔터테이너. 세계일보 자료사진

최근 방영된 KBS2 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한 김종국은 지난 30년 간의 연예계 활동 기간 동안 단 한 번도 주식이나 부동산 투자를 해본 적이 없다고 밝혔다. 주변 동료 연예인들이 다양한 투자 포트폴리오를 통해 자산을 불려 나가는 동안에도 그는 오직 은행 예금 이자 2%만을 한결같이고수하며 스스로를 ‘재테크 알못’이라 칭해왔다. 방송과 헬스장만을 오가는 단조로운 일상 속에서 철저하게 현금 자산만을 지켜온 그의 삶은 대중에게 성실함의 상징으로 각인되어 있었다.

그러나 이날 방송을 통해 드러난 실상은 대중의 예상을 완전히 뒤엎었다. 주식을 전혀 모르는 상태에서 과거 주변의 권유로 무심코 사두었던 삼성전자 주식의 평단가가 5만원대라는 사실이 뒤늦게 확인된 것이다. 현재 급등한 주가와 비교했을 때 김종국은 약 400%에 육박하는 천문학적인 수익률을 기록하며 의도치 않은 저점 매수의 대명사로 등극했다. 오랫동안 저축 동지로 함께 호흡을 맞춰왔던 방송인 주우재가 이를 두고 배신감을 표출하며 울컥하는 모습을 보이자 김종국은 앞으로도 팔 생각이 전혀 없다는 입장을 고수하며 현장에 큰 웃음을 안겼다.

주식과 멀리하던 삶 속에 무심코 묻어둔 우량주가 만든 유쾌한 반전. KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’

1995년 2인조 보이그룹 터보의 정규 1집 ‘280km/h Speed’로 화려하게 데뷔한 김종국은 데뷔 30주년을 맞이한 지금까지도 가요계와 예능계를 아우르는 대체 불가능한 멀티 엔터테이너로 군림하고 있다. 그룹 해체 이후 2001년부터 솔로 가수의 길을 걸으며 ‘한 남자’, ‘제자리 걸음’, ‘사랑스러워’ 등 수많은 메가 히트곡을 탄생시켰고 지상파 가요대상 그랜드 슬램을 달성하는 기적을 쓰기도 했다. 가요계에서의 탄탄한 입지뿐만 아니라 SBS ‘런닝맨’에 16년째 몸담으며 명실상부한 ‘능력자’이자 중심축으로 활약하고 있고, ‘미운 우리 새끼’를 비롯해 ‘짠남자’에 이르기까지 대한민국 대표 예능 프로그램의 최전선을 지키고 있다.

특히 그의 삶을 관통하는 가장 강력한 키워드는 타협 없는 ‘자기 관리’다. 이른바 헬스광으로 불릴 만큼 수십 년 동안 하루도 거르지 않고 운동과 철저한 식단을 병행해 온 그는 엄격한 도핑 테스트를 통해 완벽한 내추럴 몸매임을 증명해 낸 바 있다. 다부진 체격과 달리 주변 동료들과 후배들에게 아낌없이 베푸는 따뜻한 의리, 그리고 소속사도 모르게 수차례 거액을 기부해 온 선행 등은 그가 단순한 대중스타를 넘어 진정한 의미의 ‘진국’인 삶을 살아왔음을 방증한다. 지난해 9월 비연예인 신부와 백년가약을 맺으며 인생의 새로운 제2막을 연 그가 보여준 이번 주식 투자 성공담은 치열하게 살아온 한 인간의 삶에 우연히 찾아낸 또 하나의 보상처럼 다가온다.

원칙을 지켜온 시간 뒤에 찾아온 뜻밖의 성취가 던지는 깊은 울림. 김종국 SNS

오직 성실한 저축과 노동의 가치만을 믿고 달려온 인물이 우연히 마주한 거대한 경제적 성취는 우리에게 의미 있는 화두를 던진다. 철저한 원칙을 지키며 살아가는 삶의 태도 속에서도 세상의 변화를 유연하게 받아들이는 자세가 얼마나 중요한지, 그리고 묵묵히 제 할 일을 다 하며 살아가는 이들에게 행운은 어떤 방식으로 찾아오는지를 김종국의 유쾌한 반전은 조용히 증명해 내고 있다.

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